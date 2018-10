Sword Art Online: Fatal Bullet: Video zeigt Erweiterung „Dissonance of the Nexus“ und Complete Edition

Von Bandai Namco gibt es ein neues Video zu Sword Art Online: Fatal Bullet, das euch die Erweiterung „Dissonance of the Nexus“ sowie die Version „Complete Edition“ des Videospiels zeigt.

Dissonance of the Nexus

In dieser Welt, in der Schnee fällt, erscheint ein Mädchen, das du nicht mehr treffen konntest. Welche neuen Möglichkeiten liegen vor dir? Musst du einen Preis dafür zahlen? Das ist eine andere Geschichte von dir und deinen Helden. Als neue Charaktere tauchen Yuna, Eiji, und Seven auf. Die Complete Edition enthält bereits die folgenden Zusätze:

das Hauptspiel Sword Art Online: Fatal Bullet

1. Erweiterung: Ambush of the Imposters

2. Erweiterung: Betrayal of Comrades

3. Erweiterung: Collapse of Balance

Expansion Pack: Dissonance of the Nexus

In Japan wird Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition für PlayStation 4, Xbox One und PCs am 17. Januar 2019 erscheinen. Am 18. Januar 2019 findet diese Complete Edition dann auch den Weg nach Europa und Nordamerika. Eine weltweite Veröffentlichung für Nintendo Switch ist ebenfalls geplant, allerdings gibt es für diese Version noch kein konkretes Datum.

via Gematsu