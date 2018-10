Storm Boy: The Game erscheint am 20. November

By

Entwickler Blowfish Studios kündigt die Videospieladaption Storm Boy: The Game für den 20. November für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs, Mac und Mobilgeräte an. Genau wie das Buch handelt das Videospiel von einem Jungen, der drei verwaiste Pelikanküken rettet und gesund pflegt.

Einer der Pelikane, Mr. Percival, bleibt bei ihm und wird sein treuester Begleiter. Das Spiel nimmt den Spieler mit an die Strände Südaustraliens, in die Nähe der Mündung des Murray River.

Der Spieler schlüpft dabei sowohl in die Rolle von Storm Boy als auch in die des Pelikans Mr. Percival. Gemeinsam erleben die beiden zahlreiche Abenteuer, beispielsweise die Rettung zweier Seeleute während eines Sturms.

Es steht auch eine Bandbreite an Aktivitäten und Minispielen zur Verfügung. Blowfish Studios nennt unter anderem Sandbilder malen, Segeln, Muscheln sammeln, Fangen spielen, Sandsurfen und Pelikane füttern als Beispiele. Der Coorong, ein Küstengebiet mit Halbinsel, kann auch in der Luft erkundet werden. Spieler können allein oder in Begleitung von Vogelschwärmen die Lagunen und die Küste erkunden.

