SNK Collection: Alpha Mission und Vanguard im Trailer

NIS America und SNK veröffentlichten einen neuen Trailer zur SNK 40th Anniversary Collection. Der etwa einminütige Trailer zeigt mit Alpha Mission und Vanguard zwei weitere SNK-Klassiker, die Teil der Kollektion sind.

Nur mal kurz die Welt retten…

Nach der Zerstörung ihres eigenen Planeten sucht die galaktische Allianz Seven Stars einen neuen, bewohnbaren Planeten. Selbstredend wird die Erde zum Ziel der Allianz, welche unseren Heimatplaneten in Wellen angreift. Entsprechend gilt es in Alpha Mission die Erde vor den Angreifern zu verteidigen!

In Vanguard schlüpfen Spieler in die Rolle des Angreifenden. Ihr navigiert euer Schlachtschiff durch Höhlensysteme und bahnt euch euren Weg zum Ende, um Great King Gond zu besiegen. Geht ihr erfolgreich aus dem Kampf, besteht die Möglichkeit auf einen weiteren, schwierigeren Spieldurchlauf um eure Fähigkeiten auf die Probe zu stellen.

In der Collection mit dabei sind zum Start:

Später folgen insgesamt zehn Titel als DLC, darunter:

Chopper I

Fantasy

Munch Mobile

Sasuke vs. Commander

Time Soldiers

Die SNK 40th Anniversary Collection erscheint hierzulande am 16. November für Nintendo Switch.

via Gematsu