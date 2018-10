Shadowgate: Neuauflage erscheint für Konsolen

Manche Spiele zählen zu den Klassikern ihres Genres. Shadowgate ist sicherlich eines dieser Spiele. Jetzt kommt der Klassiker im neuen Gewand. Bereits 2014 erschien das Spiel in schönerer Grafik und mit moderneren Spielelementen für PCs. Veröffentlicht wurde und wird das Ganze von der Firma Zojoi.

Aber von vorne – was ist Shadowgate eigentlich? Shadowgate gehört zu den Spielen des Point-and-Click-Genres. Noch vor Monkey Island war es für seine innovativen Ideen und variablen Spielmöglichkeiten bekannt. Von Kritikern wurde der hohe Schwierigkeitsgrad gelobt, mancher Spieler fand das „Trial und Error“-Prinzip ohne Hinweise in den Rätseln eher nervig.

Neue Version für Konsolen erscheint im Herbst

Die neue Version für die Konsolen orientiert sich stark an der Version, die 2014 für Steam erschien. So habe man aber mit dem Entwickler Abstraction Games, bekannt für Portierungen von unter anderem den Ark-Spielen und Don’t Starve, sich einen Partner ins Boot geholt, der vor allem dafür sorgen sollte, noch ein paar neue Ideen zu finden und die Konsoleneditionen so zu gestalten, dass sie sich genau so gut anfühlen würden wie die PC-Version.

Ein paar der Haupteigenschaften des Spiels sind unter anderem ein Retro-Stil, der es euch ermöglichen soll, das Spiel so zu spielen, wie es zum Beispiel 1989 auf NES erschienen ist. Auch wird es diverse Schwierigkeitsgrade geben, die es Einsteigern leichter machen könnten. Und zu guter Letzt soll das Spiel einen fantastischen Soundtrack haben.

Im Herbst wird das Spiel für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Hier ist der Trailer der damaligen PC-Version.

via Gematsu