Sega verkündet Strategiespiel Revolve8: Episodic Dueling

Sega verkündete in Form einer Teaser-Website ein neues Echtzeit-Strategiespiel, welches auf den Namen Revolve8: Episodic Dueling hört.

Außer diversen Produzenten und Künstlern sind bisher keine Informationen verfügbar. So nehmen sich Koji Igarashi und Ryota-H dem Charakterdesign und der Ausgestaltung dieser an. Um die musikalische Untermalung kümmern sich Shunsuke Tsuchiya und Yasunori Mitsuda. Senior Producer ist Masayoshi Kikuchi, welcher unter anderem an Jet Set Radio und den Yakuza-Spielen mitgewirkt hat.

Weitere Informationen sollen am 11. Oktober um 12.00 Uhr folgen.