Save me Mr Tako: Tasukete Tako-San erscheint im Oktober

Das Entwicklerstudio Nicalis dürfte bei einigen von euch durch Spiele wie The Binding of Isaac: Afterbirth+ ein Begriff sein. Nun gab selbiges bekannt, dass der Platformer Save me Mr Tako: Tasukete Tako-San noch in diesem Monat erscheinen wird. Ab dem 30. Oktober könnt ihr den Titel im Nintendo eShop für Nintendo Switch oder via Steam für PCs herunterladen.

Helft der Menschheit als kleiner Oktopus

Save me Mr Tako: Tasukete Tako-San spielt in einer Welt, in der zwischen den Menschen und Oktopussen Krieg herrscht. Doch der kleine Held Mr. Tako ist ein hilfsbereiter Oktopus, der eines Tages eine Frau vor dem Ertrinken rettet. Eine Fee sieht diese wundervolle Tat und gibt Mr. Tako die Fähigkeit, an Land zu überleben und Gegner durch das Anspucken mit Tinte in Plattformen verwandeln zu können.

Natürlich versucht der kleine Oktopus, den Konflikt zwischen Menschen und Oktopussen zu schlichten. Dabei müsst ihr in insgesamt sechs Welten allerlei Rätsel lösen, 16 unterschiedliche Dungeons erkunden und zähe Bosse bekämpfen. Die Optik ist dabei an den klassischen Game-Boy-Look angelehnt. Das Farbschema kann dabei einfach per Knopfdruck zwischen mehreren Paletten gewechselt werden.

