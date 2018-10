Robotics;Notes Elite: In Japan erscheint die Nintendo-Switch-Version am 22. November

Die bereits im Juni angekündigte Nintendo-Switch-Version von Robotics;Notes Elite wird in Japan am 22. November erscheinen. An diesem Tag gelangt auch Robotics;Notes DaSH in den Handel. Es wird ein Doppelpack veröffentlicht, das die beiden Titel enthält. Robotics;Notes erschien 2014 für PlayStation Vita.

Neben neuen Szenen, die das Verständnis für die Handlung erleichtern sollen, wurden die 3D-Modelle der Figuren optimiert. Vor allem die verbesserten Gesichtsausdrücke und die Bewegungen sollen dafür sorgen, dass die Charaktere niedlicher, cooler und anmutiger wirken.

Robotics;Notes erzählt die Geschichte eines Roboter-Clubs an einer High-School, dem jedoch die Gefahr droht, aufgelöst zu werden. Die Hauptperson ist Kaito Yashiyo, der den Traum verfolgt, einen Roboter zu bauen, der auf eingegebene Kommandos reagiert.

via Gematsu