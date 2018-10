Robotics;Notes DaSH erscheint erst 2019

By

5pb. hat die Veröffentlichung der Visual Novel Robotics;Notes DaSH in Japan um einige Wochen nach hinten verschoben. Bisher galt der 22. November als Termin für die Veröffentlichung. Nun erscheint der Titel erst am 31. Januar 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Noch ist unklar, ob die Nintendo-Switch-Version von Robotics;Notes Elite ebenfalls verschoben wird.

2020, Veränderungsrate der Weltlinie: 1.048596

Während die Roboter, welche die Vorteile einer vernetzten Gesellschaft nutzen, sich immer mehr verbreiten, hat der Aufstand der Roboter, der im Februar stattfand, gezeigt, wie anfällig diese Art der Informationsgesellschaft ist. Die globale Krise wurde durch das Netzwerk erzeugt. Die Schüler der Insel Tanegashima, auf der dieser Kampf ausgefochten wurde, konnten eine Katastrophe verhindern.

Ein halbes Jahr später ist die Insel von Menschen überflutet. Das Sommerfest wird von den Bewohnern vorbereitet. Das ist ein Grund für den Protagonisten Kaito Yashio, nach seinem Schulabschluss auf die Insel zurückzukehren. Während seiner Rückkehr trifft er auf einen Mann namens Itaru Hashida, der einen gemeinsamen Freund hat und nach Tanegashima kam, um die Sehenswürdigkeiten zu sehen. Allerdings findet Kaito Itarus Verhalten merkwürdig. Zwar ist Itaru ein erstklassiger Hacker, aber Kaito muss seine Fähigkeiten erst anerkennen. Doch schon bald wird der Alltag erneut gestört. Die Zeichen einer Verschwörung tauchen auf, welche drohen, die Welt in ein Chaos zu stürzen.

via Gematsu