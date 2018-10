Persona Q2: Neues Video zeigt den Film Kamoshidaman

Atlus hat ein Video zu Persona Q2: New Cinema Labyrinth veröffentlicht, das euch heute keinen Helden aus der Persona-Serie zeigt, sondern einen Film, Kamoshidaman. In Persona Q2: New Cinema Labyrinth stehen die Filme für die Verliese und beziehen sich alle auf ein spezielles Thema. Kamoshidaman ist ein Held, der in einer Stadt auftaucht, wenn Hilfe benötigt wird.

Gefangen in einem Kino

Die Persona-Verwender sind in einer Welt voller Filme gefangen. Und ein Mädchen soll den Schlüssel besitzen…

In den Mementos kann Morgana als Auto nicht mehr kontrolliert werden. Die Phantomdiebe landen in einer geheimnisvollen Stadt, in der sich unbekannte Feinde befinden. Sie können den Monstern gerade noch entkommen, als sie in einem Kino landen, das keinen Ausgang hat. Sie treffen auf die schwarzhaarige Frau Nagi und auf das Mädchen Hikari, die der Gruppe erzählen, dass sie gerade aus einem Film geflohen sind.

Filmwelten, die wie Labyrinthe gebaut sind. Und in diesen Filmen treffen sie auf Personen, die ähnliche Kräfte besitzen, als würde das Schicksal sie zusammenfügen. Werden die Phantomdiebe aus dem Kino entkommen?

In Japan soll Persona Q2: New Cinema Labyrinth am 29. November für Nintendo 3DS erscheinen.

via Gematsu