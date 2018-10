Persona Q2: Neuer Trailer stellt euch Junessic Park vor

Atlus hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch den Film (und Dungeon) „Junessic Park“ vorstellt – natürlich eine Parodie auf Jurassic Park. In Persona Q2 ist jeder Film ein Dungeon! Auf einer einsamen Insel im weiten Meer gibt es einen Vergnügungspark mit lebendigen Dinosauriern. Dank Genmanipulation in Persona Q2: New Cinema Labyrinth möglich!

Neben Junessic Park wurde uns bisher auch Kamoshidaman vorgestellt. Kamoshidaman ist ein Film, der die Geschichte eines Superhelden erzählt, der immer zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird. Na klar: Superman.

Gefangen in einem Kino

Die Persona-Verwender sind in einer Welt voller Filme gefangen. Und ein Mädchen soll den Schlüssel besitzen…

In den Mementos kann Morgana als Auto nicht mehr kontrolliert werden. Die Phantomdiebe landen in einer geheimnisvollen Stadt, in der sich unbekannte Feinde befinden. Sie können den Monstern gerade noch entkommen, als sie in einem Kino landen, das keinen Ausgang hat. Sie treffen auf die schwarzhaarige Frau Nagi und auf das Mädchen Hikari, die der Gruppe erzählen, dass sie gerade aus einem Film geflohen sind.

Filmwelten, die wie Labyrinthe gebaut sind. Und in diesen Filmen treffen sie auf Personen, die ähnliche Kräfte besitzen, als würde das Schicksal sie zusammenfügen. Werden die Phantomdiebe aus dem Kino entkommen?

In Japan soll Persona Q2: New Cinema Labyrinth am 29. November für Nintendo 3DS erscheinen.

via Gematsu