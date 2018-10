Onimusha: Warlords Remaster zeigt sich in 10 Minuten

Das klassische Samurai-Abenteuer Onimusha: Warlords von Capcom, welches als Remastered-Version am 20. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in Japan und am 15. Januar für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs in Europa und Nordamerika erscheinen wird, zeigt sich nun in einem zehnminütigen weiteren Gameplay-Video. Das Video wurde im Rahmen der letzten Episode von Capcom TV ausgestrahlt.

Das Spiel erschien erstmals 2001 für PlayStation 2 und wurde weltweit über zwei Millionen Mal verkauft. Durch viele komfortable Verbesserungen sollen auch Spieler an Onimusha: Warlords herangeführt werden, die bisher noch nicht in Berührung mit dem Spiel gekommen sind. Im Mittelpunkt der Handlung stehen Samurai Samanosuke Akechi und Ninja Kaede, die die Prinzessin Yuki vor einer Legion mysteriöser Dämonen beschützen müssen, die das heimische Schloss infiltriert haben.

Welche Neuerungen erwarten uns in der Remastered-Version?

Zu den Neuerungen der Remastered-Version zählt unter anderem die verbesserte HD-Grafik. Charaktere, der Hintergrund sowie Cutscenes wurden optisch aufgebessert. Zudem gibt es die Möglichkeit, sowohl im 4:3- als auch im 16:9-Bildschirm-Modus zu spielen. Es kann jederzeit zwischen diesen beiden Optionen gewechselt werden.

Für Spieler, die sich mehr auf die Story konzentrieren möchten, wurde der „Easy Mode“ eingeführt. Dieser ist von Beginn an wählbar und erleichtert das Spiel ungemein. Zur verbesserten Steuerung trägt bei, dass sich die Charaktere nun auch mit dem Analogstick steuern lassen, was im Original nicht möglich war. Auch für die Ohren gibt es eine Verbesserung, denn selbst der Soundtrack und die Synchronisation wurden erneuert.

via Gematsu