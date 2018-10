Neuer Trailer zu Tunic veröffentlicht: Zelda-inspiriert und von einem 1-Mann-Studio entwickelt

By

Publisher Finji hat einen neuen Trailer zu Tunic veröffentlicht. Das Action-Adventure, dessen Entwicklung einst als Secret Legend begann, wird alleine vom kanadischen Indie-Entwickler Andrew Shouldice entwickelt. Der hing 2015 für das Spiel seinen Job bei Silverback Productions an den Nagel. Shouldice erklärte, dass Tunic von bestimmten „Triangle-Such-Games“ inspiriert wurde und damit meint er ganz offensichtlich The Legend of Zelda.

Bei der E3 2017 wurde Tunic erstmals vorgestellt, bei der Pressekonferenz von Microsoft zur E3 2018 bekam es dann noch mehr Aufmerksamkeit. Tunic erscheint nämlich konsolenexklusiv für Xbox One und obendrein für PCs. Tunic leiht sich tatsächlich einige zentrale Gameplay-Elemente vom Klassiker. Es gibt eine isometrische Ansicht und in neue Gebiete der Welt könnt ihr erst vorstoßen, wenn ihr bestimmte Waffen gefunden habt oder eine neue Fähigkeit erlernt habt.

via Dualshockers