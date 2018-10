Neuer Trailer zu Pokémon Let’s Go veröffentlicht

Nintendo hat heute einen neuen Trailer zu Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! veröffentlicht. Das Video ist ein bunter Zusammenschnitt von Gameplay-Szenen. Ihr seht angepasste Charaktere, den Zweispielermodus, viele Kämpfe, Erkundungen, Arenaleiter und eure Widersacher vom Team Rocket.

In Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! kannst du dich mit dem Pokéball Plus (separat erhältlich), einer Alternative zu deinen Joy-Con-Controllern in Form eines Pokéballs, ins Abenteuer stürzen. Mit einem Schwung aus dem Handgelenk kannst du so im Spiel deine Pokébälle auf Pokémon werfen. Zusätzlich zur Bewegungssteuerung leuchtet das Gerät in einer Vielzahl an Farben auf, vibriert und gibt Töne von sich.

Der Pokéball Plus ermöglicht es dir zudem, eines deiner Lieblings-Pokémon aus den beiden Spieltiteln mit dir zu führen, während du deinem Alltag in der realen Welt nachgehst. Wenn du Pokémon GO spielst, übernimmt er sogar die Funktion eines Pokémon GO Plus.