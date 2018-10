Neuer Trailer zu Daedalus: The Awakening of Golden Jazz

Arc System Works hat einen neuen Storytrailer und Infos zu neuen Charakteren aus Daedalus: The Awakening of Golden Jazz veröffentlicht, das Prequel zur Serie Jake Hunter Detective Story. Das Mystery-Adventure dreht sich um einen jungen Jake Hunter (Saburo Jinguji in Japan), der nach New York reist, um die sterblichen Überreste seines Großvaters mitzunehmen und dessen Tod zu untersuchen.

Als neue Charaktere wurden unter anderem Leo, ein genialer Jura-Student, und Ben, ein Literatur-Student mit Interesse an Okkultismus, vorgestellt. Auch Dan, der Assistent von Jakes Großvater und ehemaliger Delinquent, bekommt eine kurze Vorstellung ebenso wie die zwei Polizisten Joshua und Hal.

Spielerisch bietet Daedalus: The Awakening of Golden Jazz drei Ansätze. In „Tree of Thought“ werden Hunters Gedanken visualisiert. Während man Informationen sammelt, werden die Samen von Hunters Gedanken schließlich zu Früchten, wodurch man Enthüllungen machen kann.

In den Gesprächen namens „Stance Change“ kann man sein Verhalten ändern und so andere Charaktere aus der Deckung locken. So gelangt man an heikle Informationen. Am Tatort wartet dann die „Investigation“. Man kann den Tatort in einer 360-Grad-Ansicht betrachten. Buchstaben aus den Früchten der Gedanken steigen auf. Mit „Stance Change“ kann man sich zudem andere Informationen im Blickfeld anzeigen lassen.

In Japan soll Daedalus: The Awakening of Golden Jazz am 13. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erscheinen.

via Gematsu