Musikbeispiele aus Nelke & the Legendary Alchemists

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust haben neue Musikbeispiele aus dem kommenden Rollenspiel Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World enthüllt. Das folgende Video bietet euch eine Hörprobe der folgenden Songs:

von 0:00 bis 0:45 – „Nadeshiko“

von 0:46 bis 1:32 – „Hiraite Kita Hikari“

von 1:33 bis 2:16 – „Okkaana Bikkuri Shou Bouken“

von 2:17 bis 3:03 – „Hokufuu no Musette ~for Nelke“ In Japan erscheint Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World am 13. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita. Anfang 2019 soll der Titel in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs veröffentlicht werden. via Gematsu