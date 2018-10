Bösewicht Inferno in Soulcalibur VI spielbar

By

Bandai Namco stellt den Serien-Antagonisten Inferno als spielbaren Charakter für Soulcalibur VI vor. Inferno ist die Verkörperung von Soul Edges Willen, eine bösartige Verschmelzung der Seelen aller Krieger, die die Klinge jemals für sich beansprucht hat. Seine Absichten sind unklar.

Manche sagen, er gibt sich nur der Begierde hin, zu kämpfen, zu verwüsten und Seelen zu sammeln. Das unheimliche Feuer, das ihn umgibt, ist das Ergebnis der vielen Seelen, die das Schwert geerntet hat, um sein Feuer zu erhalten.

Durch all die Seelen, die es vereinnahmt hat, besitzt Inferno ein tiefgehendes Verständnis über alle Kampftechniken. Dadurch kann er jeden Waffenstil mit Bravour einsetzen. Seine Kräfte reichen so weit, dass er jeden vorhergehenden Besitzer von Soul Edge mit Leichtigkeit übertrifft. Auch wenn sich sein Aussehen mit jeder Inkarnation ändert, so wird seine Stärke doch beständig größer und brachialer.

Soulcalibur VI erscheint am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs digital.

via Gematsu