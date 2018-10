HITMAN 2: Tiefer in den kolumbianischen Dschungel

Nach dem ersten Teaser auf die neue Dschungel-Umgebung in HITMAN 2 hat Warner Bros. nun einen weiteren neuen Trailer veröffentlicht, der tiefere Einblicke in dieses agentenunfreundliche Gebiet gibt. Doch Agent 47 ist eben kein normaler Agent und dreht den Spieß um. Bei aller Achtsamkeit weiß er, wie er den Dschungel für sich nutzt.

Das abgelegene Dorf Santa Fortuna liegt im Herzen eines kolumbianischen Regenwalds. Die Einheimischen empfangen Touristen, die Gefallen an dem entspannten Ambiente finden. Doch Santa Fortuna verbirgt auch ein dichtes Geflecht an Höhlen und Ruinen, ganz in der Nähe von der extravaganten Villa und den Koksfeldern des Delgado-Kartells.