Gewinnspiel: Benyamin Nuss in Heidelberg lauschen

Pianist Benyamin Nuss wird im Oktober und Dezember in Deutschland zwei weitere seiner Solo-Konzerte aufführen. Am 28. Oktober kann man seinen Klängen zunächst im Spiegelsaal des Palais Prinz Carl in Heidelberg lauschen. Am 14. Dezember geht es dann weiter mit einer Aufführung im Fritz-Löffler-Saal im Kulturrathaus in Dresden. Karten für beide Events gibt es bei Eventim ab 28,00 Euro.

Ihr könnt aber auch kostenlos rein…

Nämlich indem ihr bei unserem Gewinnspiel 1×2 Karten abräumt! Alles was ihr tun müsst: Am 28. Oktober Lust und Zeit haben. Und eine Email an tony (at) jpgames.de schreiben. Wählt bitte den Betreff „Benyamin in Heidelberg“ und schon seid ihr im Lostopf. Viel Erfolg! Teilnahmeschluss ist der 21. Oktober 2018 um 21 Uhr.

Wie Benyamin Nuss uns verriet, erwartet Besucher ein ganz neues Programm, das sich aber wie gewohnt rund um Final Fantasy dreht. Neue Stücke gibt es dabei unter anderem aus World of Final Fantasy.