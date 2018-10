Finaler Trailer zum neuen Pokémon-Spielfilm „Pokémon – Der Film: Die Macht in uns“ veröffentlicht

The Pokémon Company International hat den finalen Trailer zum bevorstehenden Zeichentrick-Spielfilm Pokémon – Der Film: Die Macht in uns veröffentlicht. Im 21. Filmauftritt treffen Ash und Pikachu auf eine Gruppe Menschen mit unterschiedlichsten Wünschen und Hoffnungen, die in einem kleinen Ort am Meer das Legendäre Pokémon Lugia feiern wollen.

Doch dann bedroht eine Reihe von Ereignissen die Existenz aller Menschen und Pokémon vor Ort und die Bewohner müssen ihre Differenzen überwinden, um zusammen mit Ash und Pikachu ums Überleben zu kämpfen.

Eine junge Sportlerin, die ihre Laufschuhe eventuell an den Nagel hängt, ein notorischer Lügner, ein schüchterner Forscher, eine verbitterte alte Frau und ein kleines Mädchen mit einem großen Geheimnis – das Einzige, das sie gemeinsam haben, ist ein kleines Städtchen am Meer. Jedes Jahr versammeln sich die Einwohner dieses Ortes, um das Legendäre Pokémon Lugia zu feiern, das den Wind bringt und dadurch vor langer Zeit den Ort vor der Zerstörung rettete. Das Festival ist ein freudiges Ereignis, mit einem Pokémon-Fang-Rennen und einer zeremoniellen Flamme, die mit ihrem hellen Feuer Lugia herbeiruft. Aber als eine Reihe von Vorfällen nicht nur das Festival bedroht, sondern auch alle Menschen und Pokémon, die dort ihr Zuhause haben, können Ash und Pikachu die Situation allein nicht retten. Können diese Menschen trotz ihrer Unterschiede zusammenfinden, um ihren Ort zu retten? Oder wird alles zerstört werden?

Zukünftige TV-Aufführungstermine sollen demnächst bekanntgegeben werden.