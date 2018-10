Fantasy-Visual-Novel The Ballad Singer im Early Access

Das erfolgreiche Kickstarter-Projekt The Ballad Singer ist ab sofort für PCs bei Steam im Early Access erhältlich. Bei The Ballad Singer handelt es sich um ein ungewöhnliches Fantasy-Game, das man wohl am ehesten als Visual Novel bezeichnen würde. Optisch ist das Spiel aber keineswegs fernöstlich angehaucht, sondern inspiriert von Bilderromanen, Rollenspielen und Spielbüchern.

The Ballad Singer bietet eine Fantasy-Geschichte, die erst noch geschrieben werden muss. Die Welt verändert sich und reagiert auf die Aktionen des Spielers, wobei jede Entscheidung einen Einfluss darauf hat, wie sich die Geschichte entfaltet. Dies erlaubt den Spielern bis zu 1.700 Geschichten und 40 verschiedene Enden zu erleben. Jede einzelne Entwicklung und jede Nebengeschichte wird während des Abenteuers in diesem Fantasy-Universum vollständig erzählt und illustriert.

Die Kampagne beginnt man als einen von vier Hauptcharakteren. Diesen begleitet man auf seinem Abenteuer in der Welt Hesperia. Der Tod in The Ballad Singer bedeutet nicht das Ende. Er bedeutet den Neustart, da Spieler dann die Möglichkeit haben, einen anderen Charakter in einer Welt zu spielen, die bereits vom ersten Charakter beeinflusst wurde.

Es ist auch möglich, dass alle Charaktere sterben und der Spieler die Endphase nicht erreicht. Doch bis dahin soll er so viel erlebt haben, dass er es dennoch als „einzigartige und aufregende Erfahrung“ wertet. Bis zu 1.700 Geschichten sollen laut der Entwickler möglich sein und wer es bis zum Ending schafft, sieht eine von 40 Endsequenzen.

The Ballad Singer wird vom italienischen Indie-Studio Curtel Games entwickelt und wurde einst bei Kickstarter von 1186 Unterstützern finanziert.