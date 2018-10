Erste Screenshots zu Zoids Wild für Switch veröffentlicht

By

Takara Tomy hat erste Screenshots zu Zoids Wild veröffentlicht, das diesen Winter in Japan für Nintendo Switch erscheint. Das neue Spiel ist noch ein großes Mysterium, denn bis auf die Screenshots gibt es noch keinerlei Informationen.

Zoids ist in Japan eine recht erfolgreiche Marke. In erster Linie handelt es sich um Modellbaukästen. Die darin enthaltenen Roboter sind äußerlich an Tiere wie Löwen, Gorillas oder auch Dinosaurier angelehnt. Die Marke des Spielzeugherstellers Takara Tomy umfasst aber auch diverse Anime, Manga und Videospiele.

In den 80er-Jahren gab es auch in Europa eine Welle von Zoids-Modellen, die aber hierzulande keinen großen Erfolg erzielen konnten. Mit Zoids Wild startet Takara Tomy eine neue transmediale Reihe. Neben dem Spiel für Nintendo Switch soll es auch wieder einen Anime und eine Manga-Reihe geben. Ob es zumindest das Spiel bis zu uns schafft, bleibt abzuwarten.

via Gematsu und Forbes