Endlich erste Details zur ersten DLC-Erweiterung für Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs

Bislang wurden nur wenige Informationen zum Season-Pass des Rollenspiels Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs an die Öffentlichkeit getragen. Fans wurden schon im Sommer unruhig, nachdem Monate nach der Veröffentlichung noch nichts zu den Inhalten zu hören war. Bandai Namco veröffentlichte daraufhin immerhin einen groben Fahrplan.

Im Season-Pass sollen zwei große herunterladbare Erweiterungen enthalten sein. Die erste Erweiterung ist für den Winter angekündigt. Nun wurde in der aktuellen Ausgabe der japanischen Weekly Famitsu der Titel dieser ersten Erweiterung verraten, dazu gibt es erste Details.

So kann man dem Artikel entnehmen, dass die erste Erweiterung den Titel „Labyrinth of the Ghost King“ tragen wird. Hier begegnet man im Laufe der Geschichte König Lamikyl, dessen Königreich Endrance einer totalen Zerstörung gleicht. Das Königreich soll die Ursache für das böse Miasma sein, das die Welt von Ni no Kuni attackiert.

Zusätzlich zu der neuen Storyline werden euch in der Erweiterung neue Ausrüstungsgegenstände und ein neues Kampfsystem namens „Gokui (Mysterious Arts) System“ erwarten. Weitere Details wird es vermutlich in Kürze von Bandai Namco selbst geben.

via Gematsu