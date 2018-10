Einige Einblicke in humorvolle Side-Quests aus Judge Eyes von den Yakuza-Machern

Beim aktuellen Sega Nama Broadcast hat Sega brandneues Gameplay-Material zu Project Judge veröffentlicht, in Japan besser bekannt als Judge Eyes: Shinigami no Yuigon. Ab Minute 34:36 (das Video startet automatisch an dieser Stelle) seht ihr Gameplay aus der Hauptgeschichte. Ab 1:01:40 erwarten euch dann einige Einblicke in Side-Quests – Fans der Yakuza-Reihe werden sich in Sachen Humor sofort zuhause fühlen.

Das kommt nicht von ungefähr. Denn das Action-basierte Kriminalabenteuer ist das neue Projekt des Ryu Ga Gotoku Studio, das auch für die Yakuza-Reihe verantwortlich ist. In Judge Eyes übernimmt man die Rolle von Takayuki Yagami, der vom japanischen Schauspieler Takuya Kimura gespielt wird. Die Handlung findet im modernen Tokio der Neuzeit statt und bildet den Fall eines Serienmörders ab.

Judge Eyes erscheint schon am 13. Dezember in Japan für PlayStation 4. Eine spielbare Demo ist bereits im japanischen PlayStation Store erhältlich. Eine Lokalisierung des Spiels ist bereits versprochen, hierzulande wird der Titel noch als Project Judge geführt und soll 2019 erscheinen.

via Gematsu