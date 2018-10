Die Visual Novel Dei Gratia no Rashinban erscheint in Japan für Nintendo Switch

Noch in diesem Winter soll die Visual Novel Dei Gratia no Rashinban in Japan für Nintendo Switch erscheinen, wie der Publisher Regista verkündete.

„Mit welchen Mitteln konnten diese Mädchen lebend aus den Tiefen des Meeres entkommen? Wäre das Ergebnis anders ausgefallen, wenn sie andere Entscheidungen getroffen hätten?“

1. August 2033: Ein U-Boot sinkt auf den Meeresgrund und befindet sich nun 700 Meter unter der Oberfläche. 50 Leben wurden auf der Stelle ausgelöscht. Die verbleibenden Passagiere suchen nun nach einem Weg, um ihr Überleben zu sichern. Aber in den Tiefen des Ozeans lauert eine Bedrohung, die alle Vorstellungen übertrifft. Eine ewige Wiederholung von Aufzeichnungen und Erinnerungen. Kann ein Fragment von zwei Überlebenden sie am Ende retten?

