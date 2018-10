Die Neuerscheinungen im Oktober 2018

Der Oktober ist schon wieder einige Tage alt und wir sind euch die Liste der Neuerscheinungen noch schuldig. Zwei große Releases haben wir damit schon verpasst. Mega Man 11 und Fist of the North Star: Lost Paradise sind nämlich bereits erhältlich! Aber der Monat hält noch einiges bereit. Mit Super Mario Party, The World Ends With You: Final Remix und Dark Souls Remastered kommen Switch-Nutzer auf ihre Kosten. Außerdem stehen Warriors Orochi 4, Soulcalibur VI, Disgaea 1 Complete und viele weitere Games im Kalender.

Was sind eure Must-Haves im Oktober?

Sagt es uns in den Kommentaren!