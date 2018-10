By

Zuletzt zeigten wir euch einige Mitschnitte und Informationen vom Panel zu Devil May Cry 5 von der New York Comic-Con 2018. Nun zeigt Capcom selbst einen archivierten Mitschnitt des Events, zu dem kein Stream bislang verfügbar war.

Am 8. März 2019 erscheint Devil May Cry 5 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

via Gematsu