Der Launchtrailer zu Yomawari: The Long Night Collection für Nintendo Switch

Letzte Woche veröffentlichte NIS America die Yomawari: The Long Night Collection* für Nintendo Switch. Gerne wird bei solchen Gelegenheiten auf die nun portable Möglichkeit zu spielen verwiesen. Doch mit Yomawari war das bereits möglich, beide Serienvertreter erschienen nämlich einst für PS Vita.

Mit der Sammlung könnt ihr die beiden Spiele Yomawari: Night Alone und Yomawari: Midnight Shadows nun aber auch auf der Switch unterwegs spielen – beispielsweise nachts im Park. Die Chancen, auf die Geister zu treffen, mit denen es Yui und Haru in den Spielen zu tun bekommen, sind recht gering. Aber für die Immersion wäre das natürlich ein großer Schritt! Nachts unter der Bettdecke könnt ihr natürlich auch spielen. Es bleibt euch überlassen.

In Yomawari: Night Alone ist der Spieler als junges Mädchen auf der Suche nach ihrer Schwester unterwegs, während er in Yomawari: Midnight Shadows mit den Schulmädchen Yui und Haru den Gefahren der Welt begegnet. Der Spieler deckt ein dunkles Geheimnis in einer japanischen Stadt auf und muss sich vor dem verstecken, was in der Dunkelheit lauert.

Der Launchtrailer zu Yomawari: The Long Night Collection: