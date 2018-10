Der Launchtrailer zu Valthirian Arc: Hero School Story

Ab sofort ist Valthirian Arc: Hero School Story für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erhältlich. Daher wird es höchste Zeit für den Launchtrailer.

Hier trainieren die Helden von morgen

In Valthirian Arc: Hero School Story leitet ihr als Direktor eine kleine Akademie in der unruhigen Welt von Valthiria. Als neuer Direktor der Schule ist es nun eure Pflicht, eine Lehranstalt zu erschaffen, die es wert ist, die Helden der Welt auszubilden. Es sind Schüler, welche in der Kunst des Kampfes und der Magie unterrichtet werden. Ausgebildete Schüler der Akademie können nach ihrem Abschluss in die Welt hinausgehen und Abenteuer sowie Missionen annehmen. Wenn sie erfolgreich sind, verbessern sich ihre Fähigkeiten und sie bringen Beute zurück in die Schule. Diese Gegenstände könnt ihr nutzen, um die Akademie weiter auszubauen.

Neu errichtete Gebäude locken neue Schüler an, die euch Ruhm und Reichtum bringen. Doch ihr solltet immer vorsichtig sein, denn eine beliebte Schule kann ein Opfer von politischen Kämpfen werden. Fünf Königinnen kämpfen um das Erbrecht des Landes und am Horizont lauert ein geheimnisvolles Übel. Es liegt an euch, die Zugehörigkeit und die Rolle zu bestimmen, welche die Akademie in Valthiria spielen wird.

Hauptmerkmale von Valthirian Arc: Hero School Story

Ihr übernehmt die Leitung der Akademie und verwaltet die verschiedenen Einrichtungen, um neue Helden auszubilden. Dabei gestaltet ihr aus einer kleinen Fakultät eine angesehene und einflussreiche Akademie. Neben Klassenzimmern verbessert ihr ebenfalls die Cafeteria, die Schlafsäle und die Trainingsplätze. Es stehen 20 verschiedene Einrichtungen zur Verfügung. Zu Beginn gibt es neun Klassen, in denen sich die Schüler spezialisieren. Sendet ihr sie auf eine Mission, könnt ihr sie auf dem Feld direkt kontrollieren und Kämpfe in Echtzeit erleben. Die erhaltene Beute setzt ihr ein, um Gebäude zu verbessern oder um neue Rüstungen sowie Waffen zu schmieden.