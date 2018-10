Der Japan-Termin für Akihabara Crash! 123 Stage + 1

By

Entwickler Dorasu hat bekanntgegeben, dass Akihabara Crash! 123 Stage + 1 am 29. November in Japan für Nintendo Switch erscheinen wird. Der Titel ist der neueste Teil der Block-Breaker-Reihe von Dorasu.

Diesmal geht es nach Akihabara, wo zahlreiche Maids und Cosplayer warten. Akihabara Crash! 123 Stage + 1 wird für Nintendo Switch erscheinen und soll besonders schwierig werden, weil der Ball, mit dem ihr die Blöcke im Spiel nach und nach „abschießt“, sich noch „unvorhersehbarer“ bewegen soll. Über 100 Hintergrundmotive und 30 Filme warten auf den Spieler.

Was ist ein Block Breaker?

Falls ihr mit Block Breakern nichts anfangen könnt, zeigt euch das nachfolgende Video, was dieses Genre ist. Ihr kennt es! Im Video seht ihr übrigens Hello Kitty & Me! Block Crash für Nintendo 3DS, ebenfalls entwickelt von Dorasu.

via Gematsu