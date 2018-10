Das war… Kalenderwoche 43/2018

Nach langer Wartezeit gab es in den letzten Tagen endlich erste Informationen zum Season-Pass von Ni no Kuni II. Neben einigen Ankündigungen und weiteren Premieren haben wir wie immer auch etliche Videos für euch im Angebot, abgerundet durch unsere drei neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Als Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs (PS4, PC) am 23. März 2018 erschien, hatte das Projekt bereits zwei Verschiebungen hinter sich. Dazu wurde auch gleich ein Season-Pass verkauft, zu welchem es nun endlich die ersten konkreten Informationen gibt. Neben spielerischen Neuerungen werdet ihr noch im Winter 2018 in die Schotterruinen reisen können. Neben diesem ersten großen DLC wird im kommenden Jahr dann noch ein zweiter herunterladbarer Inhalt folgen.

Damit kümmern wir uns um einige Neuankündigungen und Premieren! So wurden die drei Titel Layers of Fear 2 (Link), Project Monolith (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Brave Dungeon: Seigi no Imi (Switch, PC) (Link) mit je einem Trailer frisch enthüllt. Ebenfalls je das Trailer-Debüt könnt ihr euch zur Neuauflage von Yakuza 4 (PS4) (Link) und zu Gesshizu: Gajigaji Nakama wo Sodateyou (Switch) (Link) ansehen. Auch neue Lokalisierungen durften wir verzeichnen, so wird die Visual Novel Our World is Ended (PS4, Switch, PC) im nächsten Jahr im Westen erscheinen und auch Gundemoniums (PS4, Vita) wird es zu uns schaffen.

Das Eröffnungsvideo mit ordentlicher Länge wurde zu Robotics;Notes DaSH (PS4, Switch) veröffentlicht. Zudem gibt es auch mehrere neue Launchtrailer zu sehen, nämlich zu My Hero One’s Justice (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), den beiden Witcher-Spielen Thronebreaker: The Witcher Tales (PS4, Xbox One, PC) sowie GWENT: The Witcher Card Game (PS4, Xbox One, PC) (Link), der Spyro Reignited Trilogy (PS4, Xbox One) (Link), der Retro-Sammlung Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood (PS4) (Link), zu NAIRI: Tower of Shirin (Switch, PC) (Link) und zur westlichen Version des MMORPGs MapleStory 2 (PC) (Link).

Von einer Bühnenpräsentation erreichten uns viele neue Eindrücke zu Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) und auch Judge Eyes: Shinigami no Yuigon (PS4) wurde in bei einer Ausstrahlung präsentiert. Über die neusten Pokémon-Forschungsresultate könnt ihr euch bezüglich Pokémon Go (Mobil) und Pokémon Let’s Go (Switch) informieren. Eine ganze Reihe Videos gibt es ein weiteres Mal zu Persona Q2: New Cinema Labyrinth (3DS): Neben der Vorstellung eines neuen Film-Dungeons wurden auch die nächsten vier Charaktere vorgestellt (Link 1, Link 2, Link 3, Link 4).

Ebenfalls zwei neue Kämpfer enthüllt wurden für das kommende Jump Force (PS4, Xbox One, PC). Einem hitzigen Streit bewohnen durften wir aus Catherine: Full Body (PS4, Vita) und Gameplay-Material erreichte uns aus zwei Missionen von Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4, Xbox One, PC). Eine Dosis Horror gibt es dank Death Mark (PS4, Switch, Vita) und einen neuen Trailer gibt es auch zu Daedalus: The Awakening of Golden Jazz (PS4, Switch, PC), dem Prequel zu Jake Hunter Detective Story. Eine Gameplay-Mechanik erklärt wurde uns aus Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, PC) und auch das Mecha-Action-Spiel Starwing Paradox (Arcade) zeigt sich in einem aktuellen Video.

Ein interessanter DLC-Charakter wurde für Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC) neu angekündigt, zu Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurde die kommende Erweiterung mit einem Video bedacht, ein neuer Koop-Modus ist inzwischen für Dynasty Warriors 9 (PS4, Xbox One, PC) erhältlich und einige DLC-Kostüme seht ihr aus Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC). Einen Überblick über das Gameplay gibt es aus Shakedown Hawaii (PS4, Switch, PC, 3DS, Vita) und aus Tunic (Xbox One, PC) könnt ihr euch eine längere Gameplay-Demo ansehen. Auch zu Battle Princess Madelyn (PS4, Switch, Wii U, Xbox One, PC, Vita) gibt es einen neuen Trailer und Wargroove (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurde auf das nächste Jahr verschoben.

Je das konkrete Erscheinungsdatum genannt wurde zu Storm Boy: The Game (PS4, Switch, Xbox One, PC, Mobil) (Link) und Swords & Soldiers II: Shawarmageddon (PS4, Switch, PC) (Link). Eine bereits sehr erfolgreiche Kampagne bei Kickstarter läuft derzeit für Monster Sanctuary (PC). Für Nintendo Switch portiert wird Stardust Galaxy Warriors: Stellar Climax und Windjammers ist für diese Konsole nun auch noch erhältlich – nach 24 Jahren. Bei Steam gelandet ist inzwischen auch die Disgaea 5 Complete und dank Stardew Valley könnt ihr nun auch auf Mobilgeräten eine Farm in Schuss bringen. Ein neuer Trailer zeigt uns zudem Pokémon – Der Film: Die Macht in uns und The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) wurde von einem Fan mit einem ganz speziellen Mod bedacht.

Damit wird es nun noch Zeit für die aktuellen drei Reviews von JPGAMES! In den Kampf gestürzt haben wir uns mit Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht) und waren vom Geschehen durchaus angetan. Euch erwartet unter anderem unfassbar viel Singleplayer-Content. Ebenfalls eine sehr gute Figur macht My Hero One’s Justice (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Das Gameplay macht extrem viel Spaß, einzig die langen Ladezeiten können nerven. Seit einigen Wochen kommen wir auch in den Genuss von Monster Hunter Generations Ultimate (Switch) (zum Testbericht), hier dürfen alle Jäger ebenfalls gerne einen Blick riskieren.