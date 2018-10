Das war… Kalenderwoche 40/2018

In den letzten Tagen vermochten einzig Neuauflagen für größere Diskussionen zu sorgen, ansonsten war es abgesehen von vielen neuen Trailern mehrheitlich ruhig. Zum Schluss haben wir dafür gleich sechs neue Reviews für euch und einen Blick auf die Neuerscheinungen im Oktober 2018 wollen wir ebenfalls noch werfen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die The-Legend-of-Heroes-Reihe hat auch im Westen viele Fans, welche wegen der schleppenden Lokalisierungen jedoch ziemlich hart im Nehmen sein müssen. Nun wurden immerhin PlayStation-4-Versionen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II für einen hiesigen Release Anfang 2019 angekündigt, welche über einige Verbesserungen verfügen werden. Auch je eine Sonderedition wird man aus diesem Anlass auf den Markt bringen. Damit gibt es immerhin eine weitere Gelegenheit, die Reihe hier im Westen auf aktueller Hardware zu spielen. Zusätzlich wurde für Nordamerika die Sammlung Kingdom Hearts: The Story So Far (PS4) enthüllt, welche auf Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) vorbereitet.

Damit steigen wir bereits in den Block mit allen Videos der Woche ein! Zunächst könnt ihr euch die Trailer-Premieren zum VR-Abenteuer Last Labyrinth (PS4, PS VR, PC) (Link) und zum Top-Down-Metroidvania Hazelnut Bastille (Switch, PC) (Link) ansehen. Einige Spiele sind zudem in den letzten Tagen erschienen und so gibt es je einen Launchtrailer zu Mega Man 11 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Fist of the North Star: Lost Paradise (PS4) (Link), Metal Max Xeno (PS4) (Link), Valthirian Arc: Hero School Story (PS4, Switch, PC) (Link) und Namco Museum Arcade Pac (Switch) (Link).

Zu Pokémon Let’s Go (Switch) haben uns ein TV-Spot und viele neue Gameplay-Eindrücke erreicht. Aus Japan gibt es zudem die nächste Ladung an Videos zu Persona Q2: New Cinema Labyrinth (3DS): Neben einem der Verlies-Filme veröffentlichte Atlus auch die nächsten drei Charakter-Vorstellungen (Link 1, Link 2, Link 3). Zudem wurde Persona 5 the Animation: Dark Sun mit einem Teaser-Trailer enthüllt. Mit dem 1. November wurde das Erscheinungsdatum von The Quiet Man (PS4, PC) genannt, neue Eindrücke zum Projekt vermittelt ein ausführlicher Trailer. Ein spezielles Video zum bereits erhältlichen Valkyria Chronicles 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) führt uns in die Geschichte des Spiels ein und ein Charakter aus Disgaea 1 Complete (PS4, Switch) zeigte seine selbstsüchtige Ader.

Ein weiterer Kämpfer wurde aus Jump Force (PS4, Xbox One, PC) mit einem Gameplay-Video eingeführt und auch aus Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC) wurde ein finsterer Geselle erstmals gezeigt. Kurz vor der Veröffentlichung gibt es ein neues Video zu The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (PS4, Switch, Xbox One, PC) und in Japan steht unterdessen Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon (PS4) kurz vor der Tür. Einige Hörproben aus dem Soundtrack gibt es aktuell zu Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World (PS4, Switch, PC, Vita), aus Tokyo Chronos (PS4, PS VR, PC) rückte einer der Charaktere ins Zentrum und aus Darksiders 3 (PS4, Xbox One, PC) seht ihr die Protagonistin in Aktion. Ein spezieller Charakter wurde derweil aus Starlink: Battle for Atlas (PS4, Switch, Xbox One) vorgestellt.

HITMAN 2 (PS4, Xbox One, PC) nahm uns mit in den Dschungel und erklärte uns die Ausrüstung. Ab sofort im Early Access erhältlich ist The Ballad Singer (PC), das Veröffentlichungsdatum genannt wurde zu Sinner: Sacrifice for Redemption (PS4, Switch, Xbox One, PC), leider verschoben werden musste Double Cross (Switch, PC) und einen neuen Gameplay-Trailer gibt es zum Kickstarter-Projekt Hamsterdam (Switch, PC, Vita, Mobil). Ebenfalls beworben wurde die Yomawari: The Long Night Collection (Switch) und die nächsten beiden Klassiker standen aus der SNK 40th Anniversary Collection (Switch) im Mittelpunkt.

Den aktuellen Neuzugang für Mario Tennis Aces (Switch) seht ihr hier, kostenpflichtig erweitert werden zudem SNK Heroines: Tag Team Frenzy (PS4, Switch) (Link), Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4, Xbox One, PC) (Link) und Overcooked! 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link). Eine PC-Version wurde zum Beat ’em up Fighting EX Layer enthüllt. Für Nintendo Switch portiert wurden die beiden Titel Art of Balance (Link) und Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition (Link), beide sind ab sofort erhältlich. Einen Blick hinter die Kulissen werfen könnt ihr außerdem von Blazing Chrome (PS4, Switch, Xbox One, PC), dabei geht es um die Retro-Grafik des Spiels und entsprechende Inspirationen.

Ganze sechs neue Reviews konntet ihr in den letzten Tagen bei JPGAMES finden! In der ersten Episode legt Life is Strange 2 (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht) dabei einen emotionalen Start hin und lässt gespannt auf die Fortsetzung warten. Der Dungeon Crawler Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) bringt einige innovative Ideen ein, während die Geschichte zwischen Komik und Tragik pendelt. Die herrlich verrückte Visual Novel Punch Line (PS4, Vita) (zum Testbericht) richtet sich vor allem an Fans der Reihe, alle anderen sollten sich lieber die Anime-Serie dazu anschauen. Am besten gemeinsam mit Freunden funktioniert Overcooked! 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht), hier kann man eine Menge Spaß haben. Der Einzelspieler-Modus funktioniert hingegen leider nicht so gut. Eine traurige Geschichte erzählt euch My Brother Rabbit (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht), spielerisch setzt man hingegen auf Wimmelbild-Einlagen. Ebenfalls einen Blick wert war uns die Neuauflage Ōkami HD (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht), wobei der atemberaubende Grafikstil nun auch auf moderner Hardware erstrahlt.

Wir befinden uns nun im Game-Herbst, welcher schon einen Hauch von Weihnachtsgeschäft zeigt! Einen guten Überblick über die aktuellen Veröffentlichungen findet ihr in unseren Neuerscheinungen im Oktober 2018, welche wir für euch zusammengestellt haben.