Bowsette treibt in Zelda: Breath of the Wild ihr Unwesen

Bowsette ist in The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielbar. Ein Mod von Lynard Killer macht dies möglich. Aber wer ist eigentlich Bowsette?

Bowsette ist ein Charakter, der aus einem Comic des Künstlers ayyk92 hervorging. Auf Twitter veröffentlichte ayyk92 eine Parodie der Superkrone, die im Nintendo Direct vom 14. September vorgestellt wurde. Es handelt sich dabei um einen Gegenstand aus New Super Mario Bros. U Deluxe, mit dem sich Toadette in Peachette verwandeln kann. In dieser Form sieht Toadette Peach sehr ähnlich und erhält auch vergleichbare Fähigkeiten wie etwa das Gleiten nach einem Sprung.

Die Parodie kombiniert diese neue Superkrone mit den Ereignissen aus Super Mario Odyssey. Mario und Bowser haben genug von Peachs Zurückweisungen und nutzen die Krone, um Bowser in Bowsette zu verwandeln. Bowsette ging anschließend in Windeseile viral und es gab unzählige Nachahmer, tolle Artworks, Comics und nun eben auch einen Mod. Durch den Mod verwandelt sich Link in Bowsette, komplett mit Krone, Hörnern und wehenden Röcken. Sogar Links Stimme hat einen feminineren Ton bekommen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Wii U und Nintendo Switch erhältlich. Das Action-Adventure ist bei Moddern sehr beliebt. Auch Zelda als ein spielbarer Charakter wurde schon umgesetzt.