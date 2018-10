Atelier Lulua: The Scion of Arland erscheint im Frühjahr für PS4, Nintendo Switch und PCs im Westen

Koei Tecmo kündigt den frisch enthüllten Titel Atelier Lulua: The Scion of Arland für den Frühling 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam in Europa und Nordamerika an. Zuvor kündigte man das Spiel in Japan für 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch an. Die offizielle Webseite und eine erste Pressemitteilung bieten bereits allerhand Informationen.

Ein neues Kapitel in Arland

Nach den Ereignissen der vorhergehenden Titel der Arland-Reihe folgt eine gänzlich neue Geschichte. Atelier Lulua: The Scion of Arland spielt in einer Welt nach den Ereignissen aus Atelier Meruru: The Apprentice of Arland und zeigt auf, wie sich die Charaktere und Orte über die Zeit hinweg verändert haben. In einer Welt, sowohl nostalgisch als auch neu, öffnet sich der Vorhang für ein weiteres Abenteuer der Alchemisten.

Elmerulia Fryxell, auch als Lulua bekannt, ist die Protagonistin in Atelier Lulua: The Scion of Arland. Sie ist ein impulsives, aber auch hingebungsvolles Mädchen und bezeichnet Rorona als ihre geliebte Mutter. Sie tendiert dazu, zu handeln und erst danach nachzudenken, sieht aber alles in einem positiven Licht. Mit einem bestimmten Lehrer fernab ihrer Mutter versucht sie, die Alchemie zu lernen – hat aber kein außerordentliches Talent dafür. Eines Tages eröffnet sich ihr aber eine neue Gelegenheit.

Eva Armster ist Luluas Kindheitsfreundin und weicht ihr nie von der Seite, ganz wie ein Schutzengel. Trotz ihrer ruhigen Art besitzt die Assistentin des Kindergartens eine starke Persönlichkeit. Vor anderen zeigt sie keine Schwäche und beweist sich als sehr verlässliche Person. In Luluas Anwesenheit oder bei vertrauenswürdigen Personen zeigt sie allerdings auch eine Seite, die von Einsamkeit zeugt.

Das Gameplay im Wandel der Zeit

Fans der Synthese der Arland-Reihe werden auch mit dem System in Atelier Lulua: The Scion of Arland auf bekannte Parameter stoßen, aber auch hier findet eine Weiterentwicklung statt. Dabei wird die gesamte Entwicklung des Systems betrachtet und um neue Komponenten ergänzt, sodass sich daraus eine gänzlich neue Spielerfahrung ergibt. So spielt auch ein Buch mit mysteriösem Inhalt eine Rolle, das mitunter im Spiellogo auftaucht.

Auch die Erkundung erfährt ein Upgrade. Viele bekannte Orte und Items der Arland-Reihe kehren zurück. In ihren Grundfesten wird die Erkundung an Atelier Totori: The Adventurer of Arland erinnern. Auch andere Systeme nutzen die Titel der Arland-Reihe als Grundlage, doch auch diese werden in Atelier Lulua: The Scion of Arland vertieft.

Das Kampfsystem ist hingegen an die Mysterious-Reihe angelehnt. Auch Fans der neueren Atelier-Titel, welche die Arland-Reihe nie gespielt haben, werden den neuen Titel genießen können. Welche Charaktere sich dem Abenteuer wohl anschließen? Möglicherweise könnten beliebte Charaktere der Arland-Reihe mit am Start sein.

Künstler und Kunstwerke

Mel Kishida, Charakterdesigner der Arland-Reihe. übernimmt auch in Atelier Lulua: The Scion of Arland diesen Posten. Kishida erschuf neue Charaktere und designte für die Fortsetzung auch Charaktere aus der bestehenden Arland-Reihe.

Ebenfalls kündigt man für Japan auch besondere Editionen und Boni an. Die erste Auflage des Spiels kommt mit einem Kostüm für Lulua daher. Neben der Standardedition mit dem Spiel ohne Extras für 7.800 Yen (ca. 61 Euro) bietet man eine Premium Box für 10.800 Yen (ca. 84 Euro) sowie eine Special Collection Box für 19.800 Yen (ca. 155 Euro) an.

Die Premium Box enthält neben dem Spiel einen Code für ein später veröffentlichtes DLC-Kostüm für Lulua, ein Artbook, eine Musik-CD sowie zwei Anhänger aus Acryl. Die Special Collection Box beinhaltet darüber hinaus einen kristallinen Briefbeschwerer mit Seriennummer und Zertifikat sowie ein extragroßes Poster aus Stoff.

via Gematsu