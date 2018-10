Art of Balance erscheint für Nintendo Switch

By

Art of Balance erscheint am 4. Oktober 2018 im eShop für Nintendo Switch. Entwickler Shin’en Multimedia kündigt an, dass das physikbasierte Puzzlespiel für 8,99 Euro erhältlich sein wird.

Ziel des Spiels ist es, unterschiedlich geformte Objekte so zu stapeln, dass sie nicht umfallen. Das Spiel lässt sich allein oder mit bis zu vier Spielern lokal und online spielen. Fünf Spielmodi werden enthalten sein, unter anderem ein Endlosmodus und ein Versus-Modus.

„Puzzle-Spiele müssen süchtig machen. Deswegen haben wir 200 Puzzles erstellt, die nicht nur deine Fähigkeiten, sondern auch deine Vorstellungskraft auf die Probe stellen. Art of Balance ist einfach zu lernen, aber nur schwer aus der Hand zu legen“, bewirbt Shin’en Multimedia das Spiel.

Das Ziel klingt zunächst einfach: Baue einen ausbalancierten Stapel mit allen möglichen Formen. Aber bei jeder neuen Welt gibt es einen Twist, wodurch es immer schwerer wird eine Lösung zu finden. Manche Formen brechen unter Gewichtseinwirkung, während wieder andere sogar die Schwerkraft umkehren und den Stapel wortwörtlich auf den Kopf stellen können. Aber keine Sorge. Mit Übung, etwas Ausprobieren und ein wenig Glück kannst du bald selbst die schwersten Aufgaben meistern.

Art of Balance bietet fünf Spielmodi, Onlinespiel und lokalen Split-Screen. Drei zusätzliche Spieler können jederzeit beitreten und dir beim Lösen der Puzzles helfen. Art of Balance erschien erstmals 2010 für Nintendo Wii. Seitdem ist es auch für Wii U und PlayStation 4 erschienen. Eine 3DS-Version mit dem Namen Art of Balance Touched! ist ebenfalls erhältlich.

via Gematsu