Arc of Alchemist: Vorstellungen von Garret, Darius, Ace und Eren sowie weitere Erkundungshilfen

Compile Heart hat die offizielle Webseite zu Arc of Alchemist mit neuen Informationen zum Videospiel ausgestattet und stellt euch die Figuren Garret Van Dyne, Darius Kendrick, Ace Nightlok, und Eren Van Dyne vor. Dazu gibt es eine kleine Übersicht über Spielereien, die euch die Erkundung der Spielwelt erleichtern.

Garett Van Dyne (gesprochen von Takaya Kuroda)

Ein Offizier des Fürstentums Noihafen. Innerhalb und außerhalb des Landes ist Garett als grausamer und herzloser Mann bekannt. Auf den ersten Blick scheinen die Gerüchte über seine Persönlichkeit zu stimmen, doch in Wahrheit trifft er Entscheidungen, welche die Sicherheit seiner Familie und seiner Verbündeten gewährleisten. Für ihn gehört Quinn zu einer feindlichen Nation, doch Garett ist an ihren Fähigkeiten sehr interessiert. Die Gerüchte über ihr Talent reichen bis an die Grenzen seines Landes.

Darius Kendrick (gesprochen von Wataru Takagi)

Ein Vertreter der Armee des Fürstentums und ein Veteran. Darius pulverisiert die Gegner, die seiner Axt im Weg stehen. Zudem ist er einer der wenigen Menschen, die Garetts wahres Ich kennen und nicht auf die Gerüchte hören, die ihn als grausamen und herzlosen Mann bezeichnen. Er selbst ist ein fürsorglicher Mann, der voller Liebe für seine Familie steckt. Seine Frau und seine Kinder erkennen diese Liebe in seiner Kochkunst.

Ace Nightlok (gesprochen von Taku Yashiro)

Ein Mann, der sich auf Distanzschüsse spezialisiert hat und einer von Garetts engen Verbündeten ist. Ace ist cool, sehr gefasst und sagt nie mehr als nötig. Dabei ist er keineswegs unsozial, Ace ist ein guter Freund, für manchen sogar wie ein Bruder.

Erin Van Dyne (gesprochen von Hisako Tojo)

Eine Kampfingenieurin, die sich auf den Einsatz von Sprengsätzen spezialisiert hat. Sie ist Garetts einzige Tochter. Um ihrem Vater zu folgen, meldete sie sich freiwillig für die Armee des Fürstentums. Viele denken, dass sie aufgrund ihrer persönlichen Beziehungen befördert wurde. Dabei hasst es Erin, wenn Menschen hinter ihrem Rücken auf diese Art schlecht über sie reden. Daher versucht sie eifrig, mit ihren Fähigkeiten ihre Ergebnisse zu erzielen.

Erkundungshilfen in der mechanischen Wüste

Quinn beherrscht den Einsatz des Gerätes „Luna Gear“, dessen Funktionen sie benötigt, um die Wüste zu erkunden. Blockiert eine Maschine den Weg, nutzt sie das Gerät um die vier Attribute Feuer, Wasser, Wind und Erde zu manipulieren, um das Hindernis zu beseitigen. Setzt Quinn einen Feuer-Orb ein, ist sie in der Lage Dinge zu verbrennen oder Laternen anzuzünden. Neben den Monstern warten auch Fallen in der Wüste, die Quinn und ihren Verbündeten Schaden zufügen. Daher solltet ihr neue Bereiche vorsichtig erforschen. Nutzt man das Umfeld jedoch geschickt, ist es sogar möglich, die Verteidigung mächtiger Feinde zu senken. Feinde, die auf Licht empfindlich reagieren, werden schon dadurch geschwächt, wenn Quinn in der Nähe die Laternen entfacht.

In Japan soll Arc of Alchemist am 7. Februar 2019 für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu