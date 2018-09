Xenoblade Chronicles 2 übertrifft Erwartungen im Westen

By

Zu einem der erfolgreichsten JRPGs für Nintendo Switch zählt Xenoblade Chronicles 2, das im vergangenen Winter weltweit erschienen ist. Erst vor wenigen Tagen wurde der erste große Story-DLC namens Torna: The Golden Country veröffentlicht, auch zuvor sind schon einige kleinere DLC-Pakete für das Spiel erschienen.

Nun verriet Monolith Soft Executive Director Tetsuya Takahashi während eines Interviews, dass die Verkäufe des Hauptspiels und des ersten Story-DLCs weit über den Erwartungen des Entwicklerteams liegen. Besonders mit den hohen Verkaufszahlen in Nordamerika und Europa habe man nicht gerechnet.

Doch darüber, was wir in Zukunft von der Xenoblade-Chronicles-Reihe erwarten können, schwieg Takahashi. Er verriet lediglich, dass er sich vorstellen kann, dass die Xenoblade-Chronicles-Reihe wieder zu einem Science-Fiction-Setting wie in Xenoblade Chronicles X für Nintendo Wii U zurückkehren könnte.

Auch ein Setting auf den riesigen Titanen wie in Xenoblade Chronicles und im aktuellsten Ableger für die Switch ist möglich, allerdings gäbe es auch noch eine dritte Option, wie sich das Setting des Spiels gestalten könnte. Denn Takahashi langweilt sich schnell an dem, was zuletzt gemacht wurde. „Wenn die Serie fortgesetzt werden sollte, könntet ihr eine dritte Option kennenlernen. Sie könnte einen Weg einschlagen, den sie bisher nicht genommen hat.“

Welchen Weg wünscht ihr euch für Xenoblade?

via USGamer