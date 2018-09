Verbesserte Version zu Nobunaga’s Ambition: Taishi

Koei Tecmo wird am 29. November Nobunaga’s Ambition: Taishi with Power-Up Kit für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs in Japan veröffentlichen. Hierbei handelt es sich um eine verbesserte Version des bereits auch hierzulande für PlayStation 4 und PCs erhältlichen Nobunaga’s Ambition: Taishi. Der erste Trailer zur verbesserten Fassung stellt einige Neuerungen vor, so etwa auch bei Eroberungskämpfen.

Nobunaga’s Ambition: Taishi knüpft spielerisch an seine Vorgänger an. Schon in der hier veröffentlichten Version gibt es im Vergleich zu den Vorgängern einige Neuerungen. Das Resolve-System dient dem Spieler dazu, weise vorauszuplanen.

Von historischen Ereignissen inspiriert, können die Spieler der Strategie-Simulation Nobunaga’s Ambition: Taishi Schlachten und Ereignisse der Sengoku-Ära erleben. Im Japan des 15. und 16. Jahrhunderts versuchen die Lokalherren, die Vorherrschaft an sich zu reißen, das Land zu vereinigen und ein neues Shogunat zu installieren. Die Spieler müssen ihre Strategie an die aktuellen Geschehnisse anpassen und durch immer neue taktische Varianten ihren Vorteil sichern. Die Strategien beschränken sich dabei nicht auf militärische Handlungen, sondern erfordern den Aufbau einer Wirtschaft inklusive lukrativer Handelsrouten – nur so können die Spieler ihr Gebiet vergrößern und eine mächtige Armee aufbauen.

via Gematsu