Warriors Orochi 4 erscheint für Konsolen und PCs

Im März wurde Warriors Orochi 4 (in Japan Musou Orochi 3) für einen weltweiten Release noch in diesem Jahr angekündigt, nun hat man mit PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs auch die Plattformen genannt, für welche das Spiel entwickelt wird. Die PC-Version wird in Japan jedoch etwas nach den Konsolenversionen erscheinen, die Xbox-One-Version gar nicht. Den Entwicklungsstand gibt man mit 50 Prozent an. Zudem hat man bereits die offiziellen Webseiten für Nordamerika, Europa und Japan online gestellt, welche uns die ersten Screenshots liefern.

Zusätzlich gibt es noch einige weitere Informationen zum Spiel, auf welche wir nun eingehen wollen. So soll Warriors Orochi 4 mit 170 spielbaren Charakteren aus Samurai Warriors und Dynasty Warriors so viele Kämpfer bieten wie noch kein anderes Spiel der Serie. Davon werden fünf neu sein und müssen erst noch enthüllt werden. Als Gegner wird sich Zeus euch in den Weg stellen. Auf Kollaborations-Charaktere wie Ryu Hayabusa wird man jedoch verzichten müssen.

In die Geschichte führt man wie folgt ein: Nachdem die Helden Orochi besiegt hatten, kehrten sie an ihren angestammten Platz zurück und verloren ihre Erinnerungen. Aber ihre Welten werden einmal mehr zusammenkommen, die acht Armreife sind der Schlüssel zur Rückkehr. Zeus scheint hinter all dem zu stecken, aber warum erschafft er diese Parallelwelt, in welcher die Helden gegen Orochi kämpfen müssen? Um dieses Geheimnis zu lösen, müssen die Helden gegen die Götter antreten.

Dabei wird man natürlich wieder auf Musou-Action setzen, wobei man ganze Heerscharen von Gegnern mit einem Hieb niedermähen kann. Mit den „Divine Arts“ wird es aber auch neue magische Angriffe geben, welche ihr in all ihrer Pracht auf den Bildern unten sehen könnt. Damit will man ein neues Element in die Musou-Action einbringen.

Warriors Orochi 4 soll wieder zu den Wurzeln zurückkehren und sich mehr mit der Zeit der Streitenden Reiche und der Sengoku-Zeit beschäftigen. Orochi soll dabei eine Schlüsselrolle übernehmen. Als Produzent wird Masaki Furusawa fungieren, während Yoshitaka Murayama die Kulisse und die Geschichte überwacht. Wenn man durch die Geschichte spielt, werden mehr und mehr Charaktere zur Verfügung stehen.

Warriors Orochi 4 erscheint noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs. In Japan peilt man den Herbst an, wobei die Konsolenversionen zuerst erscheinen sollen und die Xbox-One-Version gar nicht.

via Gematsu, 2