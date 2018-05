Vermeintlicher Leak enthüllt E3-Show von Nintendo

By

Die Wochen vor der E3 sind auch in diesem Jahr wieder gepflastert von Listings, Leaks und Fakes. Walmart Canada ging mit bestem Beispiel voran, nahm unzählige noch unangekündigte Spiele in den Produktkatalog auf und verwies dann auf einen Glitch. Mit RAGE 2 wurde das erste der „Walmart-Games“ allerdings bereits angekündigt. Wer sich die Listings von Walmart Canada noch einmal vor Augen führt, wird erstaunlich wenig „Rot“ sehen. Nintendo-Switch-Games waren nämlich kaum dabei. Wird Nintendos E3 ein laues Lüftchen?

Ersten Wirbel erzeugt nun ein vermeintlicher Leak eines Nutzers der GameFaqs-Foren. Der kursiert schon seit fast zwei Wochen dort, doch erreicht erst jetzt größere Bekanntheit, weil sich ähnlich wie beim Walmart-Fall bereits zwei Punkte bewahrheitet haben. Der Nutzer sagte nämlich voraus, dass Nintendo am 7. Mai neue Details zu Nintendo Switch Online veröffentlichen würde. Das trat an diesem Tag ein, auch wenn Nintendo of Europe einen Tag später dran war. Auch, dass Nintendo das „Virtual Console“-Branding fallen lassen würde, war Teil der Vorhersage und bewahrheitete sich bereits.

Vermeintlicher Leak sagt komplette E3-Show voraus

Schauen wir uns also an, was „Lazzyman“ noch so zu bieten hat. Denn der Rest seines vermeintlichen Leaks ist nicht weniger als das komplette E3-Showcase von Nintendo. Die Show soll 36 Minuten dauern und sich ausschließlich auf Switch-Games konzentrieren, im Anschluss soll es bei Treehouse aber auch neue Spiele für Nintendo 3DS geben.

Als erster Titel wird demnach die Spyro Trilogy für Nintendo Switch angekündigt. Sie wurde bereits vor Wochen für PS4 und Xbox One angekündigt, wurde aber aus gutem Grund zurückgehalten, so Lazzyman: Denn Spyro wird auch in Super Smash Bros. für Nintendo Switch antreten.

Danach sollen Fire Emblem (Untertitel: Lustrous Daybreak) sowie Yoshi (Untertitel: Flipped Around) vorgestellt werden. Das ist wahrlich keine besonders risikoreiche Vorhersage, wenngleich die Untertitel ein wenig seltsam anmuten. Was meint ihr? Diesen Auftritten folgt ein neues Paper Mario, das nicht von Intelligent Systems entwickelt werden soll und 2019 erscheinen soll.

Mit einem neuen DLC zu Super Mario Odyssey geht es weiter. Ebenfalls keine aufsehenerregende Vorhersage, doch Lazzyman wird konkret. Luigi wird als spielbarer Charakter hinzugefügt und mit ihm 70 einzigartige Monde, die Spieler suchen können. Auch Wario und Waluigi sollen spielbar gemacht werden.

Ein Crash-Bandicoot-amiibo, den der Leak schildert, gehört sicherlich auch zu den durchaus möglichen Szenarien. Derart prominente Charaktere haben in der Vergangenheit gerne mal ihre eigene amiibo-Figur erhalten. Überraschender klingt es da schon, dass Black Ops IV Battle Royale für Nintendo Switch erscheinen soll – das reguläre Black Ops IV hingegen nicht.

Im Anschluss soll laut des vermeintlichen Leaks die Bühne Sega gehören. Sega Ages wird vorgestellt, ebenso wie Super Sonic Racing. Sega hatte die Entwicklung eines neuen Sega-Rennspiels bereits vor Wochen angeteasert.

Mit Metroid Prime 4 sollte der Leaker besser richtig liegen. Im Geschäftsbericht wird das Spiel noch mit unbekanntem Veröffentlichungstermin geführt und Nintendo erklärte bei der Ankündigung der E3-Pläne ziemlich deutlich, dass man nur Spiele vorstellen wolle, die in diesem Jahr noch erscheinen. Dazu gehört Metroid Prime 4 nicht. Auch Pokémon für Nintendo Switch steht deshalb auf der Kippe, soll aber laut des vermeintlichen Leaks ebenfalls vorgestellt werden. Man wolle sich mit dem Spiel wieder den Anfängen der Serie annähern, wird vorhergesagt.

Ein Five Nights at Freddy’s für Nintendo Switch muss man sich auch erstmal einfallen lassen. Weniger überraschend wäre der große Auftritt von Super Smash Bros. zum Ende der Show. Captain Toad, Crash Bandicoot und Spyro sollen dabei als spielbare Charaktere enthüllt werden. Die vorhergesagte Veröffentlichung im September (zum Start von Nintendo Switch Online) wäre hingegen wirklich keine Überraschung.

Was meint ihr? Ein Großteil des vermeintlichen Leaks scheint sehr wahrscheinlich – aber das ist vermutlich auch der Grund, warum der Leak Beachtung findet und das könnte durchaus so gewollt sein. Die Vorhersage des 7. Mai als Enthüllungstag von Nintendo Switch Online könnte pures Glück sein – immerhin hatte Nintendo die Details vorab schon für „Anfang Mai“ versprochen. Ist der Rest erfunden? Was denkt ihr…