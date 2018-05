Termin für Zone of the Enders: 2nd Runner MARS

Konami hat den konkreten Veröffentlichungstermin und neue Details zu Zone of the Enders: The 2nd Runner – M∀RS mitgeteilt. Am 6. September wird das Remaster des Originals mit neuen Features für PlayStation 4 und PC-Steam erscheinen. Das Original erschien 2003 und das Remaster bietet dem gegenüber einige Neuerungen.

Optional ist der neue „Pro Mode“, in dem spezielle Controller-Einstellungen eine schnellere Wahl der Zweitwaffen für mehr Optionen in Gefechten erlaubt. Der neue Schwierigkeitsgrad „Sehr einfach“ richtet sich an Spieler, die vor allem der Story folgen wollen oder einen leichten Einstieg in den neuen VR-Modus suchen. Außerdem gibt es verschiedene Trainingsmodule und eine Mini-Map.

Die VR-Inhalte von 2nd Runner M∀RS

Die VR-Inhalte beschränken sich auf den sogenannten „3D Hangar“, in dem man Einblicke in die Spielwelt erhält. Außerdem gibt es einen „3D Model Viewer“ und ein „Cinematic Theater“. In dem Theater kann man nach dem Abschluss des Spiels jede Zwischensequenz noch einmal anschauen, optional in vollem VR.

Neben einem Einführungstrailer gibt es seitens Konami auch noch die Information, dass Vorbesteller über den PlayStation Store ein „Welcome to M∀RS“-Theme und „Zone of the Enders“-Avatare erhalten. Außerdem wurde mit 29,99 Euro auch der Preis bekanntgegeben und eine spielbare 4K-VR-Demo versprochen, die vor dem Launch erscheinen soll.