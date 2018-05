Teasert Ed Boon hier Neuigkeiten zu Mortal Kombat?

Ed Boon kann getrost als eine Entwickler-Legende bezeichnet werden, ist er doch einer der Mitbegründer der Mortal-Kombat-Reihe, welche ab 1992 mit einem ziemlich hohen Gewaltgrad für Aufsehen sorgte. Auch nach all den Jahren ist er als Creative Director bei den NetherRealm Studios weiterhin für die Serie verantwortlich, der letzte Ableger war 2015 Motal Kombat X. Sein neustes Projekt ist jedoch Injustice 2 und so wurde er auf Twitter von einem Fan nach neuen Inhalten zum Spiel gefragt. Darauf reagierte Ed Boon wie folgt:

You know what ELSE would be kool…..? https://t.co/KcJkm8HVyY

