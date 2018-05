Splatoon 2: Gameplay-Videos zeigen Octo Expanison

By

Nach einem kurzen Gameplay-Einblick in die kommende kostenpflichtige Octo Expansion von Splatoon 2 gibt es inzwischen drei weitere Videos, welche uns zusätzliche Einblicke gewähren. In der umfangreichen Einzelspieler-Kampagne spielt ihr als Agent 8, eine Figur, die wie ein Oktoling aussieht. Dabei seht ihr nun in den kurzen Videos eine Mission mit dem Tintendüser, Kämpfe mit einstürzendem Boden und auch die Goldfischkanone hat einen Auftritt.

Mit einer Amnesie erwacht Agent 8 in einer U-Bahn-Station, in der sich ein zwielichtiges Testgelände befindet. Insgesamt 80 verschiedene Testeinrichtungen werden durch ein U-Bahn-Netz verbunden. Dabei trefft ihr auf viele bekannte Gesichter, die einen neuen Blick auf die Geschichte von Splatoon 2* werfen. Wer die Herausforderungen meistern sollte und aus dem Untergrund entkommt, der darf zukünftig als Oktoling in Mehrspieler-Schlachten spielen.

Die Octo Expansion kostet 19,99 Euro und wird im Sommer 2018 erscheinen.

via Siliconera, 2, 3