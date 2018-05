Sorcery Saga: Ein weiterer Gang erscheint für PCs

Ghostlight Interactive hat eine Portierung von Sorcery Saga: Curse of the Great Curry God für PCs angekündigt. Das Roguelike-Rollenspiel erschien im Februar 2014 in Europa für PlayStation Vita, allerdings wurde der Titel nicht in Deutschland veröffentlicht, da es laut Rising Star Games Probleme mit der USK-Zertifizierung gab. Auch im deutschen PlayStation Store ist dieser Titel nicht zu finden.

Die Version für PCs soll via Steam noch in diesem Jahr erscheinen. Dabei merkt der Publisher Ghostlight Interactive an, dass die Fassung möglicherweise auch für andere „Restaurants“ erscheinen könnte.

Um ihre Abschlussprüfung der Mittelstufe an der Magieschule zu bestehen, muss Protagonistin Pupuru den Magieturm erklimmen und eine magische Kugel in ihren Besitz bringen. Jedenfalls war dies ursprünglich geplant, doch stattdessen kehrt sie aus dem Turm mit einem alten Buch über Curry und einer geheimnisvollen Kreatur namens Kuu zurück. Damit kann sie ihren Abschluss allerdings vergessen, denn die Schule nimmt ihre Entdeckung alles andere als positiv auf und verweist sie kurzerhand von der Schule.

Pupuru hat sich aber schnell ein neues Ziel gesetzt und beginnt das gefundene Buch zu studieren, um das dort enthaltene “legendäre magische Curry”-Rezept zu erlernen. Zur Fertigstellung dieses Currys fehlen ihr aber vier wichtige Zutaten und so begibt sie sich auf eine Reise, um die Zutaten zu finden. Zu allem Überfluss fällt auch noch eine mächtige Curry-Großkette ins Land ein…

Euch erwartet ein Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen. Stirbt die Heldin in einem Dungeon, erwacht sie zwar wieder in der Stadt, doch die gefundenen Gegenstände des Durchgangs sind verloren. Verlässt sie ein Verlies, sinkt ihr Level wieder auf 1. In den Verliesen warten nicht nur Monster auf Pupuru, sondern auch Fallen werden ihr die Reise erschweren.

Unseren Test der PlayStation-Vita-Version findet ihr in unserem Archiv.

