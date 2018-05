PoPoloCrois: Smartphone-Spiel ist in Japan verfügbar

By

In Japan ist PoPoloCrois: Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute für Smartphones, die auf iOS oder Android basieren, ab sofort erhältlich. Die Hauptgeschichte beschäftigt sich mit den beiden Hauptfiguren Pietro sowie der Hexe Narcia. Eines Tages werden sie von der Feenkönigin Midea beauftragt, den Reuben-Wald zu beschützen. Der Prinz und seine Freundin beginnen eine Reise, die ihr Schicksal beeinflussen wird.

Die Nebengeschichte:

Der Kontinent Necrosia befindet sich auf dem Meer und im Südosten des Königreiches PoPoloCrois. Eines Tages taucht in der Stadt Bilca ein Mann auf, der sich selbst als ein „Apostel Gottes“ bezeichnet. Mit seiner Erscheinung verändert sich das Schicksal von Zamad, Lucia und den restlichen sieben Beter in eine unerwartete Richtung.

Brave Story:

Der Handlungsstrang richtet sich an jeden Charakter. In der Hafenstadt Pacella, die sich im Königreich PoPoloCrois befindet, wird ein Flottenturnier zu Ehren der Meeresgöttin Varnas abgehalten. Für diesen Wettstreit, der mit Seeschiffen ausgeführt wird, versammeln sich die tapfersten Helden der ganzen Welt. Dabei stoßen die leidenschaftlichen Prinzipien der Krieger zusammen. Dieser Handlungsstrang wird in Form von unabhängigen Kurzgeschichten erzählt, die sich mit Episoden aus der Vergangenheit befassen. Dadurch zeigen sich Eindrücke, die bisher noch nicht erwähnt wurden, wobei eine Vielfalt von Emotionen erzeugt wird, die bisher verborgen waren.

Das Spielsystem:

Für die intensiven 3D-Schlachten gestaltet ihr eine Gruppe, die aus euren Lieblingsfiguren besteht. Die Gefechte bestreitet ihr manuell oder nutzt einen automatischen Modus, der mit einer Leichtigkeit die speziellen Fähigkeiten der Charaktere ausführt. Für die Flottenkämpfe verbündet ihr euch mit Kameraden und kämpft strategisch gegen ein anderes Team, wobei die Mannschaften aus 20 Teilnehmern bestehen.

Charaktere:

Prinz Pietro (gesprochen von Ai Orikasa)

Narcia (gesprochen von Yuri Shiratori)

White Knight (gesprochen von Masashi Ebara)

Demon King Gamigami (gesprochen von Akio Otsuka)

Jilva (gesprochen von Mika Kanai)

Zamad (gesprochen von Daiki Abe)

Deimos (gesprochen von Takafumi Maeuchi)

Prince Alma (gesprochen von Daiki Abe)

Leona (gesprochen von Michiko Neya)

Toto Gonzales (gesprochen von Tomokazu Sugita)

Demon-Faced Boy (gesprochen von Tomokazu Sugita)

Coco Donperio (gesprochen von Yuichi Nakamura)

Kirara (gesprochen von Ikue Otani)

Olga (gesprochen von Shiori Mikami)

Foria (gesprochen von Maaya Uchida)

Shiva (gesprochen von Yoko Hikasa)

Siris (gesprochen von Yoko Hikasa)

Kaede (gesprochen von Yuki Wakai)

Mel (gesprochen vonSatomi Kaorogi)

Zappa (gesprochen von Tsuyoshi Koyama)

Erzähler / Queen Sania (gesprochen von Kyoko Donowaki)

Robin (gesprochen von Toshihiko Seki)

Faust (gesprochen von Yuma Uchida)

Ian (gesprochen von Koudai Sakai)

Crow (gesprochen von Koudai Sakai)

Tamotamo (gesprochen von Shuta Morishima)

Carlo (gesprochen von Shuta Morishima)

Alba (gesprochen von Natsuki Hanae)

Ceren (gesprochen vonMisato Fukuen)

Decade (gesprochen von Shinichiro Miki)

King Baran (gesprochen von Hironori Miyata)

Liz (gesprochen von Risa Matsuki)

Arcela (gesprochen von Risa Matsuki)

Natasha (gesprochen von Maya Yoshioka)

Alphonse (gesprochen von Rika Nagae)

Diana (gesprochen von Rika Nagae)

Ellie (gesprochen von Marika Hayase)

Princess Lilia (gesprochen von Marika Hayase)

Dyson (gesprochen von Fumihiko Tachiki)

Lunna (gesprochen von Natsumi Hioka)

Lotti (gesprochen von Natsumi Hioka)

Leopard (gesprochen von Yusaku Yara)

Misia (gesprochen von Issei Futamata)

Barl (gesprochen von Masaaki Mizunaka)

King Ades (gesprochen von Masaaki Mizunaka)

Eileen (gesprochen von Emi Uema)

Jessica (gesprochen von Emi Uema)

Algiers (gesprochen von Riko Kohara)

Keith (gesprochen von Tsubasa Sasa)

Conrad (gesprochen von Tsubasa Sasa)

Celestina (gesprochen vonAkina)

Isabella (gesprochen von Akina)

Talas (gesprochen von Daiki Yamashita)

Bjork (gesprochen von Daichi Hayashi) Team: Produzent: Tetsuji Yamamoto (Epics)

Szenario: Junichi Fujisaku (Production I.G.)

Charaktergestaltung: Shuji Kawakami

Titellied: „Sekai ga Kawaru made ~Narcia no Namida to Yousei no Fue“ von ENA

