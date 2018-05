Otomate kündigt 12 Otome-Titel für Nintendo Switch an

Der japanische Entwickler Otomate sprach vor einiger Zeit von einer großen Neuigkeit, auf die Fans gespannt sein können. Es handelt sich hierbei um eine Umstrukturierung der bevorzugten Konsole, auf welcher sie in Zukunft ihre Spiele anbieten werden. Bislang waren Otomates Otome-Titel (Visual Novels, die an die weibliche Spielerschaft gerichtet sind) weitgehend auf PlayStation Vita zuhause, bis man sich erst vor einem Jahr dazu entschied, sowohl Ableger zu bereits existierenden Otome, als auch neue Spiele für PlayStation 4 zu veröffentlichen.

Nun gab man allerdings einen erneuten Wechsel bekannt. Ab sofort soll der Fokus auf Nintendo Switch liegen. Zusammen mit dieser Entscheidung hat man ganze 12 Titel angekündigt und bewirbt diese mit einer neuen Webseite und einem dazugehörigen Trailer.

Hier ist eine Übersicht der Titel, die für Japan enthüllt wurden:

Hakuoki Shinkai: Fuukaden for Nintendo Switch

Es handelt sich hierbei um einen Ableger der letztes Jahr im Juni erschienenen PlayStation-4-Version, die Hakuoki: Kyoto Winds und Hakuoki: Edo Blossoms beinhaltet. Als Erscheinungsdatum wurde der 6. September genannt und der Preis für die Standardedition beträgt 6.800 Yen (circa 52 Euro). Ebenso wird es eine etwas teurere Sammleredition geben. Beide Titel hat Idea Factory International im Westen für PlayStation Vita und PCs (Steam) veröffentlicht.

Code: Realize ~Bouquet of Rainbows~ for Nintendo Switch

Wie bei Hakuoki hat man sich hier die im letzten Jahr im August erschienene PlayStation-4-Version als Vorlage genommen, die sich aus Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ und der Fan-Disk Code: Realize ~Future Blessings~ zusammensetzt. Als Erscheinungsdatum wurde der 13. September genannt und der Preis für die Standardedition beträgt 6.800 Yen (circa 52 Euro). Eine etwas teurere Sammleredition wird es ebenfalls geben. Aksys Games hat beide Titel auf Englisch für PlayStation Vita und PlayStation 4 herausgebracht.

Nil Admirari no Tenbin: Irodori Nadeshiko

Für die Nintendo-Switch-Version hat man Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan und die Fan-Disk Nil Admirari no Tenbin: Kuroyuri Enyoutan zusammengepackt und einige neue Inhalte, wie zum Beispiel Kurzgeschichten, hinzugefügt. Der Titel soll noch dieses Jahr in Japan erscheinen und 6.800 Yen (circa 52 Euro) kosten. Zusätzlich wird eine Sammleredition angeboten.

Eine Welt in der Wörter spirituelle Kräfte besitzen und Schriftzeichen eine Seele haben.

Das ‚Buch des Pathos‘ hat eine Wirkung auf jeden, der es liest. Glaubst du daran?

Nil Admirari erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die inmitten der Liebe lebt.

Cendrillon palikA

Ursprünglich wurde Cendrillon palikA auf der Otomate Party 2017 für PlayStation Vita angekündigt, jedoch hat man diese Version nun ins Jenseits befördert und bringt es stattdessen noch in diesem Jahr für Nintendo Switch heraus. Die Standardedition kostet 6.300 Yen (circa 48 Euro) und eine Sammleredition wird ebenfalls mit angeboten.

Cendrillon palikA ist eine Fantasy-Geschichte mit romantischen Elementen, die das Märchen Cinderella als Grundlage nimmt. Die Protagonistin Hairi Lalique lebt in einer verfluchten Stadt aus Glas, die man nur unter einer bestimmten Voraussetzung verlassen kann – wenn man etwas aus Glas an sich trägt. Aber selbst dann müssen Bewohner vor Mitternacht wieder in die Stadt zurückkehren, weil sie ansonsten einen furchtbaren Tod erleiden würden. Hairi hatte schon immer das Verlangen danach in die Außenwelt zu gehen und bekommt die Chance dazu, als ein Zauberer ihr magische Schuhe aus Glas schenkt, die den Fluch umgehen können. Sechs junge Männer haben ebenfalls solche Schuhe erhalten, ohne zu wissen, was es damit auf sich hat. Dadurch beginnen sich ihre Schicksale miteinander zu verbinden und eine schöne, aber tragische Geschichte findet ihren Anfang.

Shiritsu Verbara Gakuen: Versailles no Bara Re*imagination

Dieser Titel wurde bereits auf der Otomate Party 2017 angekündigt, jedoch ohne viel darüber zu verraten. Nun gab es einige wenige neue Informationen zu Shiritsu Verbara Gakuen, welches auf dem Manga „Die Rosen von Versailles“ von Riyoko Ikeda basiert. Otomate macht eine Schul-Parodie aus der Geschichte, in der Oscar die Protagonistin sein wird. Ein Film zu diesem Projekt hat man ebenfalls angekündigt.

Norn9 LOFN for Nintendo Switch

Die Nintendo-Switch-Version setzt sich aus Norn9: Var Commons und der Fan-Disk Norn9: Last Era zusammen. Ob es neue Inhalte geben wird und wann das Spiel erscheint, wurde noch nicht bekanntgegeben. Norn9: Var Commons erschien durch Aksys Games für PlayStation Vita auch im Westen.

Amnesia for Nintendo Switch

Es ist bislang nur bekannt, dass es sich hierbei um einen Ableger handeln wird. Ob damit nur der erste Teil Amnesia Memories gemeint ist, steht noch nicht fest. Die englische Version zu Amnesia Memories erschien durch Idea Factory International für PlayStation Vita und PCs (Steam).

Reine des Fleurs for Nintendo Switch

Diese Version ist ein Ableger des 2015 in Japan erschienenen PlayStation-Vita-Otome Reine des Fleurs. Weitere Informationen dazu wurden noch nicht geteilt.

Sengoku Night Blood

Dies ist eine Konsolen-Version des kostenlosen mobilen Otome-Titels Sengoku Night Blood, welcher 2017 in Japan für iOS und Android erschien. Aus der Zusammenarbeit zwischen Marvelous Entertainment, Kadokawa und Otomate ging außerdem eine 12-teilige Animeserie hervor, die im Herbst letzten Jahres ausgestrahlt wurde.

Birushanah Senki: Genpeiden

Ein komplett neuer Otome-Titel, der in Zusammenarbeit mit Red Entertainment entstehen wird. Die Leitung übernimmt Ai Itou (Nightshade, Kenka Banchou Otome) und das Charakterdesign stammt von Kouji Haneda.

Lover Pretend

Ein komplett neuer Otome-Titel, der von Joe Ninomae (Game-Director von Code: Realize) produziert wird. Als Schlüsselwörter wurden vorgetäuschte Liebe, Träume, Entscheidungen, Bemühungen, Wachstum, Ideale, Realität, Schauspieler, Rückschläge und Freunde genannt.

Hakuoki New Title

Ein komplett neuer Titel der Hakuoki-Reihe.

Laut Otomate befinden sich noch weitere Otome-Titel für Nintendo Switch in Entwicklung.

Trailer Otomate x Nintendo Switch



Opening-Video zu Cendrillon palikA



via Gematsu, Girls Style