Okami HD erscheint am 9. August für Nintendo Switch

Wie die aktuelle Ausgabe der Weekly Famitsu und später auch Capcom selbst bestätigte, wird Okami HD am 9. August für Nintendo Switch weltweit erscheinen. Die normale Version des Spiels soll 2.990 Yen (circa 23 Euro) kosten. Daneben wird in Japan eine limitierte Edition für 3.990 Yen (circa 30 Euro) angeboten.

In Okami HD schlüpfen die Spieler in die Rolle von Amaterasu, der japanischen Sonnengottheit. Sie hat die Form des legendären weißen Wolfs Shiranui angenommen und schickt sich an, Orochi zu bekämpfen, einen achtköpfigen Dämon und ein tyrannisches Monster, das die Welt in eine Einöde verwüstet. Spieler müssen Amaterasus magische Fähigkeiten, ihr Arsenal an Gegenständen und Angriffen sowie den himmlischen Pinsel einsetzen, um das Land wieder zu Ruhm und einem Leben voller Farbe zu führen. Auf ihrem Weg wird Amaterasu dazu berufen, eigentümlichen und faszinierenden Charakteren dabei zu helfen, eine Horde brutaler Gegner zu besiegen und damit das Land von Orochis Fluch zu befreien.