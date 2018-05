New Gundam Breaker: Anpassungen und weitere Details

Zum kommenden New Gundam Breaker gibt es von Bandai Namco Informationen zu den möglichen Anpassungen eures Gunpla. Dabei demonstrieren euch zwei Videos und Bilder, wie ihr im Setup-Modus Bauteile (Kopf, Arme, Körper, Beine, Rucksack) und Waffen nach Herzenslust auswechseln, einfärben und mit Effekten versehen könnt. Neue Gunpla-Teile erhält man dabei im Kampf. Es ist auch möglich, weitere Verzierungen an seinem Gunpla anzubringen und sogar die Musik wird man anpassen können.

Mit Shie Aida (gesprochen von Maaya Uchida) wurde zudem ein neuer Charakter enthüllt. Sie ist eine ruhige, eher distanzierte Lehrerin, aber sie kümmert sich wirklich um ihre Schüler. Ihr gefallen Gunpla-Kämpfe und sie hat eine kindliche Seite.

In New Gundam Breaker werdet ihr es nicht nur mit Gegnern in Modell-Größe zu tun bekommen, es erwarten euch auch Auseinandersetzungen mit riesigen Gegnern. Auf Bildern zu sehen ist zum einen Hashmal, welcher aus jeder Distanz angreifen und Sturmangriffe ausführen kann. Zum anderen wird Ptolemaios 2 gezeigt, welcher fliegt und nur mit Schusswaffen erreicht werden kann.

Auch neue Gunpla wurden vorgestellt: Für blitzschnelle Gegenangriffe geeignet ist dabei Gundam Avalanche Exia, Nightingale greift mit seiner Schusswaffe am liebsten aus der Distanz an, für Star Burning Gundam ist Angriff die beste Verteidigung und Atlas Gundam glänzt durch seine hohe Fortbewegungsgeschwindigkeit.

Weitere Gunpla wird es als kostenlose Updates nach der Veröffentlichung des Spiels geben. Hier dürfen sich alle Spieler auf Barzam, Gundam Tryon 3, Gundam Nadleeh, Gundam Zabanya, Gundam Harute und mehr freuen.

Im nordamerikanischen Bandai Namco Store wird zu New Gundam Breaker außerdem ein Bundle bestehend aus der PlayStation-4-Version des Spiels und einem 1/144 HG Gundam AGE II Magnum Gunpla für 89,95 US-Dollar angeboten. In Japan wird es eine spezielle Mission für alle Vorbesteller geben, zu welcher es ebenfalls ein kurzes Video gibt.

New Gundam Breaker hat einen geplanten Release für PlayStation 4 am 21. Juni in Japan. Für den Rest der Welt soll die Veröffentlichung dann am 22. Juni folgen, ebenfalls mit einer Version für PCs.

Setup-Modus (englisch)

Setup-Modus (japanisch)

Japanischer Vorbesteller-Bonus

via Gematsu, 2, 3