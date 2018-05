By

Aksys Games hat neue Artworks zu Little Dragons Café veröffentlicht, die euch einige der Hauptfiguren zeigen. In der letzten News zum Simulationsspiel haben wir euch bereits die Zwillinge, den Drachen, die Mutter, den alten Mann, Billy und Ipanema vorgestellt. Einige der Illustrationen findet man innerhalb der limitierten Edition wieder, die für Nordamerika angekündigt wurde.

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall…

Es war einmal, in einem weit entfernten Land, eine kleine Insel, die über eine kleine Brücke mit dem Festland verbunden war. An diesem Ort befand sich ein gewisses Café, das für seine köstlichen Gerichte und als Ruheplatz für Gäste aus der ganzen Welt bekannt war. Man sagt, dass dieses Lokal ein wundervoller Platz war, der zum Entspannen einlud. Die Mutter, die für die Zubereitung der leckeren Gerichte zuständig war, bekam Hilfe von ihren beiden Kindern. Dabei war die Familie in den friedlichen Tagen von lächelnden Gästen umgeben.

Eines Tages passierte ein ungewöhnlicher Zwischenfall. Aus einem unbekannten Grund wachte die Mutter nicht mehr auf. Die beiden Kinder waren verwirrt über den Zustand ihrer Mutter, bis ein fremder alter Mann auftauchte. „Eure Mutter ist halb Mensch und halb Drache, wusstet ihr das nicht?“

Halb Mensch, halb Drache?!

Die beiden Zwillinge wussten nicht, an wen sie sich wenden sollten, deshalb setzten sie ihr Vertrauen in diesen Mann, der wohl mehr über die aktuelle Situation zu wissen schien. Der Mann erschuf ein Drachenei und wies die beiden Kinder an, dem Tier beim Schlüpfen behilflich zu sein. „Der Drache, der aus diesem Ei geboren wird, ist der Schlüssel, um eure Mutter zu retten.“

Zuerst schenkten die Zwillinge den Worten des alten Mannes keinen Glauben. Da ihnen jedoch keine weitere Möglichkeit offenstand, gelang es ihm die beiden Kinder zu überzeugen. Während einer Mahlzeit erschienen Risse auf der Schale des Eis. Somit wurde der Drache geboren und die Geschichte nahm ihren Anfang.

Little Dragons Café soll für Nintendo Switch und PlayStation 4 im Sommer erscheinen. Den Vertrieb für Europa übernimmt Rising Star Games.

via Gematsu