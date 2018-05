Little Dragons Café: Die Charaktere und Spieldetails

Marvelous hat die offizielle japanische Webseite zu Little Dragons Café im Internet eröffnet und geht dabei auf den Prolog ein, stellt die Hauptfiguren vor und erklärt einige Grundlagen der Spielmechanik.

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall…

Es war einmal, in einem weit entfernten Land, eine kleine Insel, die über eine kleine Brücke mit dem Festland verbunden war. An diesem Ort befand sich ein gewisses Café, das für seine köstlichen Gerichte und als Ruheplatz für Gäste aus der ganzen Welt bekannt war. Man sagt, dass dieses Lokal ein wundervoller Platz war, der zum Entspannen einlud. Die Mutter, die für die Zubereitung der leckeren Gerichte zuständig war, bekam Hilfe von ihren beiden Kindern. Dabei war die Familie in den friedlichen Tagen von lächelnden Gästen umgeben.

Eines Tages passierte ein ungewöhnlicher Zwischenfall. Aus einem unbekannten Grund wachte die Mutter nicht mehr auf. Die beiden Kinder waren verwirrt über den Zustand ihrer Mutter, bis ein fremder alter Mann auftauchte. „Eure Mutter ist halb Mensch und halb Drache, wusstet ihr das nicht?“

Halb Mensch, halb Drache?!

Die beiden Zwillinge wussten nicht, an wen sie sich wenden sollten, deshalb setzten sie ihr Vertrauen in diesen Mann, der wohl mehr über die aktuelle Situation zu wissen schien. Der Mann erschuf ein Drachenei und wies die beiden Kinder an, dem Tier beim Schlüpfen behilflich zu sein. „Der Drache, der aus diesem Ei geboren wird, ist der Schlüssel, um eure Mutter zu retten.“

Zuerst schenkten die Zwillinge den Worten des alten Mannes keinen Glauben. Da ihnen jedoch keine weitere Möglichkeit offenstand, gelang es ihm die beiden Kinder zu überzeugen. Während einer Mahlzeit erschienen Risse auf der Schale des Eis. Somit wurde der Drache geboren und die Geschichte nahm ihren Anfang.

Das Café bestimmt euer Leben

Viele Gäste haben Probleme und Geheimnisse, von denen sie nicht jeder Person erzählen. Einige von ihnen werden euch Schwierigkeiten verursachen, bis sie ein erklärendes Gespräch mit euch beginnen. Während diese Leute ihre Zeit im Café verbringen, öffnen sie langsam ihre Herzen. Das Kochen von Gerichten wird eine Hilfe sein, ihre Probleme und Geheimnisse zu ergründen. Löst die Schwierigkeiten eurer Kunden mit einem köstlichen Gericht.

Die Hauptfiguren

Protagonist (männlich)

Der Zwillingsbruder. Sucht ihr seine Schwester als Charakter aus, wird er als Hilfskraft im Café arbeiten.

Protagonistin (weiblich)

Die Zwillingsschwester. Sucht ihr ihren Bruder als Charakter aus, wird sie als Hilfskraft im Café arbeiten.

Drache

Ein Drache, der aus dem Ei geschlüpft ist, welches euch der alte Mann anvertraut hat. Er lebt in eurem Café und wird durch euer Handeln aufgezogen. Während der Handlung wächst der Drache und wird euch in verschiedenen Situationen helfen.

Die Mutter

Die Mutter der Zwillinge und die Besitzerin des Cafés. Sie ist zur Hälfte ein Drache und man sagt, dass solche Leute eine kürzere Lebensspanne als gewöhnliche Menschen besitzen. Die Details sind allerdings unbekannt. Eines Tages fällt sie in einen tiefen Schlaf, worauf das Café von den beiden Kindern betreut wird.

Alter Mann

Ein geheimnisvoller Mann, der sich um die verkürzte Lebensspanne der Mutter sorgt und den Zwillingen ein Drachenei bringt. Er sieht ungewöhnlich aus, aber besitzt eine freundliche Seite und schaut nach den Kindern, wann immer es ihm möglich ist. Anscheinend kennt er das Geheimnis, welches die Drachen umgibt.

Billy

Obwohl er sein Heim verlassen hat, um ein Musiker zu werden, ist er ein nutzloser Mann, der seine Tätigkeiten nur halbherzig verrichtet. Eines Tages besucht er das Café und versucht, ohne Bezahlung für das Essen wegzulaufen. Aber dann schließt er Freundschaft mit dem Drachen und beginnt im Lokal als Angestellter zu arbeiten.

Ipanema

Eine Frau, die davon träumt, eines Tages ihr eigenes Café zu eröffnen. Sie hilft den Zwillingen, um Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln. Ipanema ist nicht nur eine freundliche Person, sondern auch sehr stark. Man kann sich auf die Frau verlassen, doch sie wird schnell wütend und vergisst dabei ihre Manieren.

Little Dragons Café soll im Sommer in Europa und Nordamerika erscheinen. In Japan wird das Simulationsspiel am 30. August für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht.

via Gematsu