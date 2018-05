Limited Edition zu Owlboy im Detail vorgestellt

By

Publisher Soedesco hatte vor einigen Tagen eine Limited Edition zum Platformer Owlboy angekündigt und nun gibt es die Details dazu. Die auf 6.000 Einheiten begrenzte Limited Edition für PlayStation 4 und Nintendo Switch wird am 13. Juli veröffentlicht und wird einige nette Extras für Sammler enthalten.

Die Limited Edition zu Owlboy kommt mit einem Soundtrack, einem Notizbuch, zwei Ansteckern mit Aufbewahrungsbox und zwei Metallmünzen, die den Sammelmünzen im Spiel entsprechen sollen. Außerdem liegen der Edition Sticker und eine Anleitung bei. Bei einer so stark limitierten Edition darf natürlich auch nicht ein nummeriertes Zertifikat fehlen.

Owlboy ist ein storybasiertes Platform-Adventure, bei dem du fliegen und eine brandneue Welt in den Wolken erkunden kannst! Hol deine Freunde ab und nimm sie mit auf deine Erkundung des Himmels. Weiche in einem der detailliertesten Adventures Hindernissen und großen Gegnern aus. Da er stumm ist, hat es Otus nicht leicht, die Erwartungen der Eulenschaft zu erfüllen. Die Lage wechselt von schlecht zu schlechter, als plötzlich Himmelspiraten auftauchen. Nun folgen eine Reise durch Ruinen voller Monster, unerwartete Begegnungen, gut behütete Geheimnisse und Lasten, die keiner je tragen sollte.

Owlboy ist bereits digital für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs erhältlich. Der physische Release der Standardedition* für PlayStation 4 und Nintendo Switch erfolgt am 29. Mai. Den Inhalt der Limited Edition könnt ihr euch unten in Bildern noch einmal genauer anschauen.

via Gematsu